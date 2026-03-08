Карпатская грибная похлебка / © Credits

Грибы — настоящий символ украинской кухни, а особенно белые грибы, которые собирают в горных лесах. Их насыщенный аромат и вкус делают любое блюдо особенным. Карпатская уха сочетает их с овощами, сливочным маслом и легкой копченой ноткой паприки, создает идеальное горячее блюдо для холодных вечеров или уютных встреч с друзьями.

Этот суп легко приготовить дома, даже если у вас нет собственного леса, а вкус и аромат перенесет вас в Карпаты с первого глотка, а как это сделать рассказали на странице ЇDAKИ ASMR COOKING.

Ингредиенты сухие белые грибы 100 г лук 3 шт. морковь 2 шт. картофель 3-4 шт. мука 4 ст. л. сливочное масло 40-50 г соль чёрный перец копчёная паприка сметана кипяток

Приготовление

Сухие грибы залейте кипятком и оставьте настаиваться на 30 мин. Это поможет открыть аромат белых грибов. Настой сохранить, ведь он станет основой бульона. Грибы обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте нарезанный лук и натертую морковь, жарьте до мягкости, пока аромат не наполнит кухню. Добавьте муку, хорошо перемешайте и обжарьте до орехового аромата. Это сделает уху густой и насыщенной. Влейте грибной настой, добавьте соль, черный перец и копченую паприку. Протушите несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат. Добавьте нарезанный картофель, залейте кипятком до нужной густоты и тушите около 30 мин до готовности. В конце добавьте сметану, перемешайте и подавайте горячим.

Карпатская грибная юшка — больше чем суп, это атмосфера украинских гор, теплый дом и традиции в одной миске. Густой, ароматный, со сметаной и легкими нотками копченой паприки, суп делает любой день особенным.