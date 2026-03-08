- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 2 мин
Карпатская грибная юшка — рецепт вкусного украинского блюда
Представьте, что вы на вершине Карпат: свежий воздух, легкий ветерок и запах хвойного леса. А теперь представьте этот аромат в горячей, насыщенной ухе на вашем столе. Карпатская грибная уха из белых грибов — это не просто суп, а маленькое путешествие в сердце украинских гор.
Грибы — настоящий символ украинской кухни, а особенно белые грибы, которые собирают в горных лесах. Их насыщенный аромат и вкус делают любое блюдо особенным. Карпатская уха сочетает их с овощами, сливочным маслом и легкой копченой ноткой паприки, создает идеальное горячее блюдо для холодных вечеров или уютных встреч с друзьями.
Этот суп легко приготовить дома, даже если у вас нет собственного леса, а вкус и аромат перенесет вас в Карпаты с первого глотка, а как это сделать рассказали на странице ЇDAKИ ASMR COOKING.
Ингредиенты
- сухие белые грибы
- 100 г
- лук
- 3 шт.
- морковь
- 2 шт.
- картофель
- 3-4 шт.
- мука
- 4 ст. л.
- сливочное масло
- 40-50 г
- соль
-
- чёрный перец
-
- копчёная паприка
-
- сметана
-
- кипяток
-
Приготовление
Сухие грибы залейте кипятком и оставьте настаиваться на 30 мин. Это поможет открыть аромат белых грибов. Настой сохранить, ведь он станет основой бульона.
Грибы обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
Добавьте нарезанный лук и натертую морковь, жарьте до мягкости, пока аромат не наполнит кухню.
Добавьте муку, хорошо перемешайте и обжарьте до орехового аромата. Это сделает уху густой и насыщенной.
Влейте грибной настой, добавьте соль, черный перец и копченую паприку.
Протушите несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
Добавьте нарезанный картофель, залейте кипятком до нужной густоты и тушите около 30 мин до готовности.
В конце добавьте сметану, перемешайте и подавайте горячим.
Карпатская грибная юшка — больше чем суп, это атмосфера украинских гор, теплый дом и традиции в одной миске. Густой, ароматный, со сметаной и легкими нотками копченой паприки, суп делает любой день особенным.