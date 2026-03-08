ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
109
Время на прочтение
2 мин

Карпатская грибная юшка — рецепт вкусного украинского блюда

Представьте, что вы на вершине Карпат: свежий воздух, легкий ветерок и запах хвойного леса. А теперь представьте этот аромат в горячей, насыщенной ухе на вашем столе. Карпатская грибная уха из белых грибов — это не просто суп, а маленькое путешествие в сердце украинских гор.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Карпатская грибная похлебка

Карпатская грибная похлебка / © Credits

Грибы — настоящий символ украинской кухни, а особенно белые грибы, которые собирают в горных лесах. Их насыщенный аромат и вкус делают любое блюдо особенным. Карпатская уха сочетает их с овощами, сливочным маслом и легкой копченой ноткой паприки, создает идеальное горячее блюдо для холодных вечеров или уютных встреч с друзьями.

Этот суп легко приготовить дома, даже если у вас нет собственного леса, а вкус и аромат перенесет вас в Карпаты с первого глотка, а как это сделать рассказали на странице ЇDAKИ ASMR COOKING.

Ингредиенты

сухие белые грибы
100 г
лук
3 шт.
морковь
2 шт.
картофель
3-4 шт.
мука
4 ст. л.
сливочное масло
40-50 г
соль
чёрный перец
копчёная паприка
сметана
кипяток

Приготовление

  1. Сухие грибы залейте кипятком и оставьте настаиваться на 30 мин. Это поможет открыть аромат белых грибов. Настой сохранить, ведь он станет основой бульона.

  2. Грибы обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.

  3. Добавьте нарезанный лук и натертую морковь, жарьте до мягкости, пока аромат не наполнит кухню.

  4. Добавьте муку, хорошо перемешайте и обжарьте до орехового аромата. Это сделает уху густой и насыщенной.

  5. Влейте грибной настой, добавьте соль, черный перец и копченую паприку.

  6. Протушите несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

  7. Добавьте нарезанный картофель, залейте кипятком до нужной густоты и тушите около 30 мин до готовности.

  8. В конце добавьте сметану, перемешайте и подавайте горячим.

Карпатская грибная юшка — больше чем суп, это атмосфера украинских гор, теплый дом и традиции в одной миске. Густой, ароматный, со сметаной и легкими нотками копченой паприки, суп делает любой день особенным.

Дата публикации
Количество просмотров
109
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie