Рецепты
204
2 мин

Карпатский галамбиц — как приготовить простое и вкусное украинское блюдо

Иногда самые вкусные блюда — не о сложных техниках или дорогих ингредиентах, они о тепле дома, простоте и традиции. Именно такой является галамбиц — аутентичное украинское блюдо.

Станислава Бондаренко
Карпатский галамбиц instagram.com/myroslava_pekariuk / © Instagram

Украинская кухня сегодня переживает новую волну популярности, ведь мы все чаще возвращаемся к местным рецептам, которые передавались из поколения в поколение. И галамбиць — именно из таких и о рецепте этого блюда рассказала фудблогер Myroslava Pekariuk. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и тот самый эффект «как у бабушки».

Это простое, постное блюдо, которое родилось в регионах, где ценили доступность и питательность. Кукурузная крупа, лук, квасная капуста — ингредиенты, которые были под рукой почти в каждой семье. Но секрет не только в продуктах, но и в способе приготовления и атмосфере.

Ингредиенты

Основа

  • кукурузная крупа 100-120 г

  • вода 400 мл

  • соль

Зажарка

  • лук 2 шт.

  • масло

  • соль

  • перец

  • паприка

Подача

  • квашеная капуста

  • душистое масло

Приготовление

  1. В кастрюле доведите до кипения воду, немного посолите.

  2. Всыпьте кукурузную крупу и варите на малом огне, постоянно помешивая.

  3. Через 10-15 мин масса станет густой, именно такой, как нужно.

  4. Снимите кашу с огня и оставьте ее немного настояться.

  5. Это сделает текстуру более плотной и удобной для формирования.

  6. С помощью столовой ложки сформируйте небольшие клецки и выложите их на тарелку.

  7. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Именно здесь появляется тот самый аромат «домашней кухни».

  8. К луку добавьте соль, перец и паприку. Перемешайте и зажарка станет насыщенной и пряной.

  9. Квашеную капусту выложите в миску, добавьте немного сырого лука тонкими полукольцами и душистое масло. Легко перемешайте.

  10. Галамбици щедро полейте горячей луковой зажаркой и подавайте вместе с квашеной капустой

Галамбиц — пример того, как традиционная кухня работает с балансом, мягкая текстура кукурузной основы, хрустящий, ароматный лук и кислинка капусты. Это идеальное сочетание вкусов, которое не требует ничего лишнего. К тому же блюдо полностью постное, что делает его актуальным для тех, кто придерживается растительного питания или ищет легкие, но сытные варианты.

В мире гастрономических трендов и сложных рецептов галамбиц звучит как тихий, но уверенный голос традиции. Это напоминание, чтобы приготовить что-то действительно вкусное, не нужно много, достаточно простых ингредиентов и немного любви.

