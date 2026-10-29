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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

Картофель фаршированный грибами: рецепт эффектного блюда для праздничного стола

Картофель, фаршированный грибами — это аппетитное, красивое блюдо, которое подойдет для семейного обеда или к праздничному столу.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
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Картофель фаршированный грибами

Картофель фаршированный грибами / © Credits

Нафаршируйте картофель начинкой из обжаренных грибов с луком, посыпьте сыром и запеките в духовке до румяной корочки.

Ингредиенты

картофель
8 шт.
шампиньоны
400 г
лук репчатый
1 шт.
сыр твердый
120 г
сметана
2 ст. л.
растительное масло
30 мл
перец черный молотый
соль

  1. Помойте картофель, заверните каждый в фольгу и запекайте в заранее разогретой духовке при 200 градусах 40-50 минут. Остудите.

  2. Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками.

  3. Шампиньоны промойте, мелко нарежьте.

  4. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  5. В сковороде, на среднем огне, обжарьте на растительном масле, лук и грибы до легкого золотистого цвета, посолите и поперчите.

  6. Картофель разрежьте вдоль, из каждой половинки аккуратно выньте часть мякоти, измельчите ее вилкой, посолите и смешайте с обжаренными грибами и луком.

  7. Нафаршируйте половинки картофеля начинкой (с горкой), сверху смажьте сметаной, посыпьте твердым сыром и переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  8. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Готовое блюдо можно посыпать измельченной зеленью.

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