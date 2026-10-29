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Картофель фаршированный грибами: рецепт эффектного блюда для праздничного стола
Картофель, фаршированный грибами — это аппетитное, красивое блюдо, которое подойдет для семейного обеда или к праздничному столу.
Нафаршируйте картофель начинкой из обжаренных грибов с луком, посыпьте сыром и запеките в духовке до румяной корочки.
Ингредиенты
- картофель
- 8 шт.
- шампиньоны
- 400 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- сыр твердый
- 120 г
- сметана
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 30 мл
- перец черный молотый
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- соль
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Помойте картофель, заверните каждый в фольгу и запекайте в заранее разогретой духовке при 200 градусах 40-50 минут. Остудите.
Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками.
Шампиньоны промойте, мелко нарежьте.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
В сковороде, на среднем огне, обжарьте на растительном масле, лук и грибы до легкого золотистого цвета, посолите и поперчите.
Картофель разрежьте вдоль, из каждой половинки аккуратно выньте часть мякоти, измельчите ее вилкой, посолите и смешайте с обжаренными грибами и луком.
Нафаршируйте половинки картофеля начинкой (с горкой), сверху смажьте сметаной, посыпьте твердым сыром и переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.
Советы:
Готовое блюдо можно посыпать измельченной зеленью.