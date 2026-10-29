Картофель фаршированный грибами: рецепт эффектного блюда для праздничного стола

Нафаршируйте картофель начинкой из обжаренных грибов с луком, посыпьте сыром и запеките в духовке до румяной корочки.

Помойте картофель, заверните каждый в фольгу и запекайте в заранее разогретой духовке при 200 градусах 40-50 минут. Остудите.

Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками.

Шампиньоны промойте, мелко нарежьте.

Твердый сыр натрите на крупную терку.

В сковороде, на среднем огне, обжарьте на растительном масле, лук и грибы до легкого золотистого цвета, посолите и поперчите.

Картофель разрежьте вдоль, из каждой половинки аккуратно выньте часть мякоти, измельчите ее вилкой, посолите и смешайте с обжаренными грибами и луком.

Нафаршируйте половинки картофеля начинкой (с горкой), сверху смажьте сметаной, посыпьте твердым сыром и переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.