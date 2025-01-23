Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Картофель-гармошка с колбасой и сыром: рецепт эффектного горячего

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
209 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Картофель-гармошка с колбасой и сыром: рецепт эффектного горячего

Картофель-гармошка с колбасой и сыром / Фото: Credits

Картофель – это самый востребованный овощ, который отлично сочетается с мясом, грибами, рыбой и овощами.

Запеченный картофель пропитывается вкусом колбасы и сыра, получается ароматным, сытным и красивым. 

Ингредиенты

картофель (крупный)
8 шт.
колбаса копченая
200 г
сыр твердый
150 г
смесь итальянских трав
1 ч. л.
масло растительное
4 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Картофель вымойте и надрежьте, не очищая, через каждый сантиметр, не дорезая до конца, чтобы получилась гармошка.
  2. Колбасу и сыр нарежьте на тонкие слайсы. 
  3. В растительное масло добавьте смесь итальянских трав, перец черный молотый и соль.
  4. Перемешайте, а затем с помощью кулинарной кисточки смажьте картофель между разрезами и сверху. Выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут.
  6. Когда картофель будет готов, вставьте слайсы колбасы и сыра в разрезы, чередуя их. Отправьте в духовку еще на 8-10 минут. 
  7. Достаньте из духовки и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Колбасу используйте любую.

Читайте также:

Вкус детства! Пирожки с картофелем и грибами

Вкус детства! Пирожки с картофелем и грибами

Похожие темы:

Следующая публикация