Картофель-гармошка с колбасой и сыром: рецепт эффектного горячего

Картофель – это самый востребованный овощ, который отлично сочетается с мясом, грибами, рыбой и овощами.
Запеченный картофель пропитывается вкусом колбасы и сыра, получается ароматным, сытным и красивым.
Ингредиенты
- картофель (крупный)
- 8 шт.
- колбаса копченая
- 200 г
- сыр твердый
- 150 г
- смесь итальянских трав
- 1 ч. л.
- масло растительное
- 4 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Картофель вымойте и надрежьте, не очищая, через каждый сантиметр, не дорезая до конца, чтобы получилась гармошка.
- Колбасу и сыр нарежьте на тонкие слайсы.
- В растительное масло добавьте смесь итальянских трав, перец черный молотый и соль.
- Перемешайте, а затем с помощью кулинарной кисточки смажьте картофель между разрезами и сверху. Выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут.
- Когда картофель будет готов, вставьте слайсы колбасы и сыра в разрезы, чередуя их. Отправьте в духовку еще на 8-10 минут.
- Достаньте из духовки и посыпьте зеленью.
Советы:
- Колбасу используйте любую.
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