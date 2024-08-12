Картофель по-деревенски: классический рецепт

Картофель по-деревенски – это отличная альтернатива картофелю фри или жареному картофелю.

Он получается мягким внутри, с хрустящей корочкой, с пряным вкусом и ароматом. Блюдо станет замечательным гарниром к мясу или рыбе или подайте как самостоятельное блюдо с различными соусами.

Ингредиенты картофель 1 кг паприка сладкая 1 ч. л. куркума 1/4 ч. л. чеснок сушеный 1/4 ч. л. перец черный молотый соль 1 ч. л. растительное масло 4 г

Картофель тщательно очистите и промойте. Нарежьте вдоль на длинные дольки среднего размера. Переложите в большую миску. В емкости смешайте паприку, куркуму, чеснок, перец черный молотый, соль. Добавьте растительное масло и перемешайте. Залейте картофель и еще раз все хорошо перемешайте. Оставьте на 10 минут. На противень, застеленный пергаментной бумагой, равномерно распределите дольки картофеля, кожурой вниз на расстоянии друг от друга. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут. Подавайте горячим.

Советы:

Специи используйте по своему вкусу.

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