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Картофель по-деревенски: классический рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
117 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1657
Время на прочтение
1 мин
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Картофель по-деревенски: классический рецепт

Картофель по-деревенски / Фото: Credits

Картофель по-деревенски – это отличная альтернатива картофелю фри или жареному картофелю.

Он получается мягким внутри, с хрустящей корочкой, с пряным вкусом и ароматом. Блюдо станет замечательным гарниром к мясу или рыбе или подайте как самостоятельное блюдо с различными соусами.

Ингредиенты

картофель
1 кг
паприка сладкая
1 ч. л.
куркума
1/4 ч. л.
чеснок сушеный
1/4 ч. л.
перец черный молотый
соль
1 ч. л.
растительное масло
4 г
  1. Картофель тщательно очистите и промойте. Нарежьте вдоль на длинные дольки среднего размера. Переложите в большую миску.
  2. В емкости смешайте паприку, куркуму, чеснок, перец черный молотый, соль. Добавьте растительное масло и перемешайте. Залейте картофель и еще раз все хорошо перемешайте. Оставьте на 10 минут.
  3. На противень, застеленный пергаментной бумагой, равномерно распределите дольки картофеля, кожурой вниз на расстоянии друг от друга.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут. Подавайте горячим.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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