Картофель по-деревенски: классический рецепт

Картофель по-деревенски – это отличная альтернатива картофелю фри или жареному картофелю.
Он получается мягким внутри, с хрустящей корочкой, с пряным вкусом и ароматом. Блюдо станет замечательным гарниром к мясу или рыбе или подайте как самостоятельное блюдо с различными соусами.
Ингредиенты
- картофель
- 1 кг
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- куркума
- 1/4 ч. л.
- чеснок сушеный
- 1/4 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 4 г
- Картофель тщательно очистите и промойте. Нарежьте вдоль на длинные дольки среднего размера. Переложите в большую миску.
- В емкости смешайте паприку, куркуму, чеснок, перец черный молотый, соль. Добавьте растительное масло и перемешайте. Залейте картофель и еще раз все хорошо перемешайте. Оставьте на 10 минут.
- На противень, застеленный пергаментной бумагой, равномерно распределите дольки картофеля, кожурой вниз на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут. Подавайте горячим.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
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