- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 2 мин
Картофель по-селянски с куриными шашлыками в духовке: домашний рецепт
Запеченный картофель со специями, сочные куриные шашлыки и ароматные грибы с луком — это тот случай, когда обычный ужин превращается в маленький праздник без лишних усилий.
Домашняя кухня сегодня возвращает себе статус места, где не только готовят, но и отдыхают. Мы все чаще выбираем простые, но продуманные рецепты, которые не требуют сложной техники, но дают максимум вкуса.
Фудблогер Radostina Kseniia рассказала о рецепте блюда, которое сочетает сразу несколько любимых компонентов, а именно, картофель по-деревенски, куриные шашлычки и ароматные грибы с луком. Все готовится в одной духовке, пропитывается специями и создает идеально сбалансированное домашнее блюдо.
Ингредиенты
Куриное мясо
куриное филе 400 г
сметана 2 ст. л
горчица 1 ч. л
соль
перец
паприка 0,5 ч. л
сушеный чеснок 0,5 ч. л
Грибы
шампиньоны 350 г
лук 2-3 шт.
соевый соус 2 ст. л
соль
перец
сушеный чеснок 0,5 ч. л
Картофель
картофель 7-10 шт.
масло 2 ст. л
соль
перец
паприка 1 ч. л
сушеная зелень 1 ч. л
Соус
сметана 3 ст. л
горчица 1 ч. л
чеснок 1 зубчик
соль
перец
свежий укроп 1 пучок
Приготовление
Сначала замаринуйте все ингредиенты отдельно — мясо, грибы с луком и картофель.
Оставьте их примерно на 30 мин, чтобы вкусы лучше раскрылись.
Тем временем замочите деревянные шпажки в воде, чтобы они не подгорели в духовке.
После этого нанизывайте на них грибы, лук и куриное мясо, чтобы получились шашлыки.
Картофель выложите на противень, застеленный пергаментом.
В центре разместите подготовленные шашлыки.
Запекайте в духовке примерно 30 мин при 180°C, время может немного меняться в зависимости от вашей духовки.
Пока блюдо готовится, смешайте ингредиенты для соуса: сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль, перец и свежий укроп.
Подавайте блюдо горячим и дополните его нежным сметанно-укропным соусом.
Все готовится в одной духовке, без сложных процессов и лишних хлопот, именно такие блюда чаще всего становятся любимыми.