Картофель по-селянски с куриными шашлыками в духовке: домашний рецепт

Картофель по-селянски с куриными шашлыками в духовке tiktok.com/@radostina_ksenia_

Домашняя кухня сегодня возвращает себе статус места, где не только готовят, но и отдыхают. Мы все чаще выбираем простые, но продуманные рецепты, которые не требуют сложной техники, но дают максимум вкуса.

Фудблогер Radostina Kseniia рассказала о рецепте блюда, которое сочетает сразу несколько любимых компонентов, а именно, картофель по-деревенски, куриные шашлычки и ароматные грибы с луком. Все готовится в одной духовке, пропитывается специями и создает идеально сбалансированное домашнее блюдо.

Ингредиенты

Куриное мясо

куриное филе 400 г

сметана 2 ст. л

горчица 1 ч. л

соль

перец

паприка 0,5 ч. л

сушеный чеснок 0,5 ч. л

Грибы

шампиньоны 350 г

лук 2-3 шт.

соевый соус 2 ст. л

соль

перец

сушеный чеснок 0,5 ч. л

Картофель

картофель 7-10 шт.

масло 2 ст. л

соль

перец

паприка 1 ч. л

сушеная зелень 1 ч. л

Соус

сметана 3 ст. л

горчица 1 ч. л

чеснок 1 зубчик

соль

перец

свежий укроп 1 пучок

Приготовление

Сначала замаринуйте все ингредиенты отдельно — мясо, грибы с луком и картофель. Оставьте их примерно на 30 мин, чтобы вкусы лучше раскрылись. Тем временем замочите деревянные шпажки в воде, чтобы они не подгорели в духовке. После этого нанизывайте на них грибы, лук и куриное мясо, чтобы получились шашлыки. Картофель выложите на противень, застеленный пергаментом. В центре разместите подготовленные шашлыки. Запекайте в духовке примерно 30 мин при 180°C, время может немного меняться в зависимости от вашей духовки. Пока блюдо готовится, смешайте ингредиенты для соуса: сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль, перец и свежий укроп. Подавайте блюдо горячим и дополните его нежным сметанно-укропным соусом.

Все готовится в одной духовке, без сложных процессов и лишних хлопот, именно такие блюда чаще всего становятся любимыми.

