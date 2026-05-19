Картофель по-селянски с куриными шашлыками в духовке: домашний рецепт

Запеченный картофель со специями, сочные куриные шашлыки и ароматные грибы с луком — это тот случай, когда обычный ужин превращается в маленький праздник без лишних усилий.

Картофель по-селянски с куриными шашлыками в духовке tiktok.com/@radostina_ksenia_

Домашняя кухня сегодня возвращает себе статус места, где не только готовят, но и отдыхают. Мы все чаще выбираем простые, но продуманные рецепты, которые не требуют сложной техники, но дают максимум вкуса.

Фудблогер Radostina Kseniia рассказала о рецепте блюда, которое сочетает сразу несколько любимых компонентов, а именно, картофель по-деревенски, куриные шашлычки и ароматные грибы с луком. Все готовится в одной духовке, пропитывается специями и создает идеально сбалансированное домашнее блюдо.

Ингредиенты

Куриное мясо

  • куриное филе 400 г

  • сметана 2 ст. л

  • горчица 1 ч. л

  • соль

  • перец

  • паприка 0,5 ч. л

  • сушеный чеснок 0,5 ч. л

Грибы

  • шампиньоны 350 г

  • лук 2-3 шт.

  • соевый соус 2 ст. л

  • соль

  • перец

  • сушеный чеснок 0,5 ч. л

Картофель

  • картофель 7-10 шт.

  • масло 2 ст. л

  • соль

  • перец

  • паприка 1 ч. л

  • сушеная зелень 1 ч. л

Соус

  • сметана 3 ст. л

  • горчица 1 ч. л

  • чеснок 1 зубчик

  • соль

  • перец

  • свежий укроп 1 пучок

Приготовление

  1. Сначала замаринуйте все ингредиенты отдельно — мясо, грибы с луком и картофель.

  2. Оставьте их примерно на 30 мин, чтобы вкусы лучше раскрылись.

  3. Тем временем замочите деревянные шпажки в воде, чтобы они не подгорели в духовке.

  4. После этого нанизывайте на них грибы, лук и куриное мясо, чтобы получились шашлыки.

  5. Картофель выложите на противень, застеленный пергаментом.

  6. В центре разместите подготовленные шашлыки.

  7. Запекайте в духовке примерно 30 мин при 180°C, время может немного меняться в зависимости от вашей духовки.

  8. Пока блюдо готовится, смешайте ингредиенты для соуса: сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль, перец и свежий укроп.

  9. Подавайте блюдо горячим и дополните его нежным сметанно-укропным соусом.

Все готовится в одной духовке, без сложных процессов и лишних хлопот, именно такие блюда чаще всего становятся любимыми.

