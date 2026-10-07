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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
358
Время на прочтение
1 мин

Картофель с грибами в сметане: рецепт роскошного осеннего блюда

Это одно из самых популярных блюд, к тому же оно очень сытное и бюджетное. Грибы можно использовать любые.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
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Картофель с грибами в сметане

Картофель с грибами в сметане / © Credits

Подавайте картофель с грибами в сметане горячим, посыпав свежей зеленью, с овощами и ломтиком хрустящего хлеба.

Ингредиенты

картофель
500 г
шампиньоны
400 г
лук репчатый
1 шт.
сметана 15%
150 г
сливочное масло
50 г
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Грибы промойте и нарежьте тонкими пластинами.

  2. Картофель, лук очистите, помойте. Картофель нарежьте брусочками, лук, полукольцами.

  3. В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите грибы, обжарьте 5-7 минут.

  4. Добавьте картофель, перемешайте, обжарьте еще 10 минут, затем влейте сметану, посыпьте черным перцем, посолите, перемешайте, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 5-10 минут, перемешивая.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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