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Картофель с грибами в сметане: рецепт роскошного осеннего блюда
Это одно из самых популярных блюд, к тому же оно очень сытное и бюджетное. Грибы можно использовать любые.
Подавайте картофель с грибами в сметане горячим, посыпав свежей зеленью, с овощами и ломтиком хрустящего хлеба.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- шампиньоны
- 400 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- сметана 15%
- 150 г
- сливочное масло
- 50 г
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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Грибы промойте и нарежьте тонкими пластинами.
Картофель, лук очистите, помойте. Картофель нарежьте брусочками, лук, полукольцами.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите грибы, обжарьте 5-7 минут.
Добавьте картофель, перемешайте, обжарьте еще 10 минут, затем влейте сметану, посыпьте черным перцем, посолите, перемешайте, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 5-10 минут, перемешивая.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.