Картофель с курицей, помидорами и сыром, запеченный в лодочках из пергамента: рецепт эффектного блюда
Аппетитное, оригинальное блюдо, которое красиво выглядит, подается порционно, и станет украшением любого праздничного стола.
Готовится очень просто и быстро, для этого картофель, лук, помидоры и сыр выложите в пергаментную лодочку и запеките в духовке.
Ингредиенты
- куриное филе
- 350 г
- картофель
- 4 шт.
- сыр твердый
- 120 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- зелень петрушки
-
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на средние кубики, посолите, поперчите, добавьте чеснок и перемешайте.
Лук очистите, и нарежьте полукольцами.
Сыр натрите на крупную терку.
Картофель помойте, нарежьте тонкими кружками и посыпьте паприкой.
Помидоры нарежьте полукольцами.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
Из пергамента сформируйте четыре лодочки.
На дно лодочки выложите слой картофеля, посолите, затем слой лука, сверху лука распределите куриное филе, помидоры, слегка посолите и выставьте все лодочки на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, затем посыпьте твердым сыром и отправьте еще в духовку на 5 минут до золотистой корочки. Готовые лодочки посыпьте зеленью.
Советы:
Размер листа пергамента для каждой лодочки используйте примерно 30 на 30 сантиметров.