ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Картофель с курицей, помидорами и сыром, запеченный в лодочках из пергамента: рецепт эффектного блюда

Аппетитное, оригинальное блюдо, которое красиво выглядит, подается порционно, и станет украшением любого праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
169 ккал
Картофель с курицей помидорами и сыром запеченный в лодочках из пергамента

Картофель с курицей, помидорами и сыром, запеченный в лодочках из пергамента / © Credits

Готовится очень просто и быстро, для этого картофель, лук, помидоры и сыр выложите в пергаментную лодочку и запеките в духовке.

Ингредиенты

куриное филе
350 г
картофель
4 шт.
сыр твердый
120 г
лук репчатый
2 шт.
помидоры
2 шт.
чеснок
3 зубчика
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
зелень петрушки

  1. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  2. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на средние кубики, посолите, поперчите, добавьте чеснок и перемешайте.

  3. Лук очистите, и нарежьте полукольцами.

  4. Сыр натрите на крупную терку.

  5. Картофель помойте, нарежьте тонкими кружками и посыпьте паприкой.

  6. Помидоры нарежьте полукольцами.

  7. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  8. Из пергамента сформируйте четыре лодочки.

  9. На дно лодочки выложите слой картофеля, посолите, затем слой лука, сверху лука распределите куриное филе, помидоры, слегка посолите и выставьте все лодочки на противень.

  10. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, затем посыпьте твердым сыром и отправьте еще в духовку на 5 минут до золотистой корочки. Готовые лодочки посыпьте зеленью.

Советы:

  • Размер листа пергамента для каждой лодочки используйте примерно 30 на 30 сантиметров.

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie