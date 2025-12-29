- Дата публикации
Картофель с мясом, тушенные в молоке: рецепт горячего, которое понравится всем
Сочное, нежное мясо и рассыпчатый картофель прекрасно дополнят друг друга, а молоко придаст более насыщенный сливочный вкус.
Это блюдо подойдет и для взрослых, и для детей, разложите порционно, посыпьте зеленью и подайте горячим.
Ингредиенты
- мясо
- 500 г
- картофель
- 1 кг
- молоко
- 500 мл
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- лавровый лист
- 2 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
- зелень (петрушка, укроп)
-
Мясо помойте и нарежьте средними кусочками.
Картофель очистите, помойте и нарежьте на средние кубики.
Морковь очистите, и натрите на крупной терке.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
В кастрюле с антипригарным покрытием, разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на среднем огне 4-5 минут.
Добавьте лук, морковь и при помешивании обжарьте 5-7 минут, затем выложите картофель, залейте все теплым молоком, поперчите, посолите, перемешайте и тушите на медленном огне 50-60 минут, в конце добавьте лавровый лист и протушите еще две минуты.
Советы:
Молоко используйте любой жирности.
Мясо используйте любое.