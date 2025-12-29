ТСН в социальных сетях

Рецепты
179
1 мин

Картофель с мясом, тушенные в молоке: рецепт горячего, которое понравится всем

Сочное, нежное мясо и рассыпчатый картофель прекрасно дополнят друг друга, а молоко придаст более насыщенный сливочный вкус.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 40 мин.
99 ккал
Картофель с мясом тушеные в молоке

Картофель с мясом, тушенные в молоке / © Credits

Это блюдо подойдет и для взрослых, и для детей, разложите порционно, посыпьте зеленью и подайте горячим.

Ингредиенты

мясо
500 г
картофель
1 кг
молоко
500 мл
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
лавровый лист
2 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень (петрушка, укроп)

  1. Мясо помойте и нарежьте средними кусочками.

  2. Картофель очистите, помойте и нарежьте на средние кубики.

  3. Морковь очистите, и натрите на крупной терке.

  4. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  5. Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.

  6. В кастрюле с антипригарным покрытием, разогрейте растительное масло и обжарьте мясо на среднем огне 4-5 минут.

  7. Добавьте лук, морковь и при помешивании обжарьте 5-7 минут, затем выложите картофель, залейте все теплым молоком, поперчите, посолите, перемешайте и тушите на медленном огне 50-60 минут, в конце добавьте лавровый лист и протушите еще две минуты.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

  • Мясо используйте любое.

179
