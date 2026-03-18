Картофель с овощами в рукаве: рецепт полезного гарнира

Картофель с овощами в рукаве отлично подойдет для постного стола. Овощи, запеченные в рукаве, получаются сочные, ароматные и сохраняют максимум полезных свойств.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
103 ккал
В состав входят обычные для многих продукты: картофель, грибы, помидоры, морковь, лук и специи. Нужно подготовить все овощи, перемешать, выложить в рукав для запекания и отправить в духовку.

Ингредиенты

картофель
800 г
грибы
300 г
помидоры
2 шт.
лук репчатый
2 шт.
морковь
2 шт.
чеснок
2 шт.
соевый соус
2 ст. л.
паприка
1 ч. л.
растительное масло
20 мл
перец черный молотый
соль

  1. Картофель, морковь, лук, чеснок, очистите, помойте.

  2. Картофель нарежьте на крупные кубики.

  3. Морковь нарежьте на крупные брусочки.

  4. Лук нарежьте крупно четверть кольцами.

  5. Помидоры нарежьте крупными дольками.

  6. Чеснок измельчите.

  7. Грибы промойте и разрежьте на четыре части.

  8. Соедините в миске все овощи, перемешайте, добавьте соевый соус, растительное масло, паприку, перец черный молотый, посолите.

  9. Выложите в рукав, распределите овощи ровным слоем, плотно завяжите с двух сторон и отправьте запекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 45-50 минут, затем достаньте противень из духовки, разрежьте рукав сверху и запекайте еще 10 минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

