Картофель с овощами в рукаве: рецепт полезного гарнира
Картофель с овощами в рукаве отлично подойдет для постного стола. Овощи, запеченные в рукаве, получаются сочные, ароматные и сохраняют максимум полезных свойств.
В состав входят обычные для многих продукты: картофель, грибы, помидоры, морковь, лук и специи. Нужно подготовить все овощи, перемешать, выложить в рукав для запекания и отправить в духовку.
Ингредиенты
- картофель
- 800 г
- грибы
- 300 г
- помидоры
- 2 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- чеснок
- 2 шт.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- паприка
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 20 мл
- перец черный молотый
-
- соль
-
Картофель, морковь, лук, чеснок, очистите, помойте.
Картофель нарежьте на крупные кубики.
Морковь нарежьте на крупные брусочки.
Лук нарежьте крупно четверть кольцами.
Помидоры нарежьте крупными дольками.
Чеснок измельчите.
Грибы промойте и разрежьте на четыре части.
Соедините в миске все овощи, перемешайте, добавьте соевый соус, растительное масло, паприку, перец черный молотый, посолите.
Выложите в рукав, распределите овощи ровным слоем, плотно завяжите с двух сторон и отправьте запекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 45-50 минут, затем достаньте противень из духовки, разрежьте рукав сверху и запекайте еще 10 минут.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.