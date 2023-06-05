Картофель сливочный, запеченный в духовке: рецепт вкусного гарнира

Картофель – один из самых популярных овощей, который продается круглый год. Именно в запеченном виде овощ сохраняет большинство необходимых организму витаминов и веществ.

Картофель нарезаем, смазываем сливочным маслом с приправами и отправляем в духовку. В результате получим нежный, пропитанный сливочным маслом картофель с аппетитной румяной корочкой.

Ингредиенты

картофель – 800 г

сливочное масло – 100 г

чеснок – 2 зубчика

паприка сладкая

перец черный молотый

соль

зелень (укроп, петрушка)

Приготовление

Картофель очистите от кожуры. Нарежьте тонкими кольцами.

Нарезанный картофель выложите в смазанную маслом форму для выпекания и распределите его гармошкой.

В чашу блендера выложите чеснок, паприку, перец, соль и растопленное сливочное масло. Хорошо измельчите и полученной заправкой смажьте картофель.

В заранее разогретой духовке до 190 градусов выпекайте картофель 45-50 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы

Приправы используйте по своему вкусу.

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