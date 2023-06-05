Картофель сливочный, запеченный в духовке: рецепт вкусного гарнира

Картофель – один из самых популярных овощей, который продается круглый год. Именно в запеченном виде овощ сохраняет большинство необходимых организму витаминов и веществ.
Картофель нарезаем, смазываем сливочным маслом с приправами и отправляем в духовку. В результате получим нежный, пропитанный сливочным маслом картофель с аппетитной румяной корочкой.
Ингредиенты
- картофель – 800 г
- сливочное масло – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- паприка сладкая
- перец черный молотый
- соль
- зелень (укроп, петрушка)
Приготовление
Картофель очистите от кожуры. Нарежьте тонкими кольцами.
Нарезанный картофель выложите в смазанную маслом форму для выпекания и распределите его гармошкой.
В чашу блендера выложите чеснок, паприку, перец, соль и растопленное сливочное масло. Хорошо измельчите и полученной заправкой смажьте картофель.
В заранее разогретой духовке до 190 градусов выпекайте картофель 45-50 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Советы
Приправы используйте по своему вкусу.
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