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Картофель в мундире, запеченный в фольге: рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
83 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
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Картофель в мундире, запеченный в фольге: рецепт

Картофель в мундире запеченный в фольге / Фото: Credits

Что может быть полезнее и вкуснее запеченного картофеля в фольге. 

Картофель получается с румяной корочкой и нежной рассыпчатой мякотью. Подайте со свежей зеленью или соленьями.

Ингредиенты

картофель
8 шт.
розмарин свежий
2 веточка
оливковое масло
2 ст. л.
соль
  1. Картофель хорошо помойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Каждую картофелину со всех сторон обмажьте оливковым маслом.
  3. Посолите, выложите в центр фольги, каждый клубень отдельно, сверху положите веточку розмарина.
  4. Плотно заверните в фольгу и выложите в форму для запекания.
  5. Отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 45-50 минут. Готовность проверьте ножом или зубочисткой.

Советы:

  • Оливковое масло, можно заменить растительным маслом.

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