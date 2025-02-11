Картофель в мундире, запеченный в фольге: рецепт

Что может быть полезнее и вкуснее запеченного картофеля в фольге.
Картофель получается с румяной корочкой и нежной рассыпчатой мякотью. Подайте со свежей зеленью или соленьями.
Ингредиенты
- картофель
- 8 шт.
- розмарин свежий
- 2 веточка
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- соль
- Картофель хорошо помойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Каждую картофелину со всех сторон обмажьте оливковым маслом.
- Посолите, выложите в центр фольги, каждый клубень отдельно, сверху положите веточку розмарина.
- Плотно заверните в фольгу и выложите в форму для запекания.
- Отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 45-50 минут. Готовность проверьте ножом или зубочисткой.
Советы:
- Оливковое масло, можно заменить растительным маслом.
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