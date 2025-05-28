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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
223
Время на прочтение
1 мин

Картофель в сухарях: рецепт оригинального гарнира

Блюдо очень вкусное и выглядит очень аппетитно. Это настоящая находка для всех любителей картофеля.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Картофель в сухарях

Картофель в сухарях / © Credits

Ингредиенты

картофель
5 шт.
сухари панировочные
4 ст. л.
масло растительное
3 ст. л.
приправа для картофеля
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

Подайте на закуску или гарнир к мясу или рыбе. Картофель получается мягким внутри с ароматом хрустящей корочки.

  1. Картофель помойте, очистите и нарежьте дольками.

  2. Выложите в миску, добавьте растительное масло, приправу для картофеля, перец черный молотый, соль и панировочные сухари.

  3. Хорошо перемешайте.

  4. Выложите на противень, застеленный пергаментом в один слой.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

Советы:

  • Картофель желательно выбирайте продолговатый формы и одного размера.

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Дата публикации
Количество просмотров
223
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