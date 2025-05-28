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Картофель в сухарях: рецепт оригинального гарнира
Блюдо очень вкусное и выглядит очень аппетитно. Это настоящая находка для всех любителей картофеля.
Ингредиенты
- картофель
- 5 шт.
- сухари панировочные
- 4 ст. л.
- масло растительное
- 3 ст. л.
- приправа для картофеля
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Подайте на закуску или гарнир к мясу или рыбе. Картофель получается мягким внутри с ароматом хрустящей корочки.
Картофель помойте, очистите и нарежьте дольками.
Выложите в миску, добавьте растительное масло, приправу для картофеля, перец черный молотый, соль и панировочные сухари.
Хорошо перемешайте.
Выложите на противень, застеленный пергаментом в один слой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
Советы:
Картофель желательно выбирайте продолговатый формы и одного размера.