Картофель в сырно-чесночном соусе: рецепт вкусного гарнира

Картофель в сырно-чесночном соусе отлично сочетается с легкими овощным салатами. Из самых простых продуктов можно приготовить картофель под ароматной, хрустящей корочкой из сыра, сливочного масла, зелени и чеснока.
Ингредиенты
- картофель
- 9 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- масло сливочное
- 100 г
- сметана
- 3 ст. л.
- чеснок
- 4 зубчика
- зелень укропа
- куркума
- половина ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Картофель помойте и очистите от кожуры. Нарежьте кружками.
- Сыр и чеснок натрите на мелкой терке.
- Укроп мелко нарежьте.
- В миске соедините сметану, сыр, мягкое сливочное масло, чеснок, укроп, куркуму, перец и соль для соуса.
- Перемешайте.
- Выложите в соус нарезанный картофель и хорошо перемешайте.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите картофель в соусе. Накройте фольгой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 1 час. Затем снимите фольгу и запекайте блюдо еще 15 минут до румяной корочки.
Советы:
Картофель нарезайте крупно.
Сметану используйте любой жирности.
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