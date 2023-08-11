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Картофель в сырно-чесночном соусе: рецепт вкусного гарнира

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
327
Время на прочтение
1 мин
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Картофель в сырно-чесночном соусе: рецепт вкусного гарнира

Картофель в сырно-чесночном соусе / Фото: Credits

Картофель в сырно-чесночном соусе отлично сочетается с легкими овощным салатами. Из самых простых продуктов можно приготовить картофель под ароматной, хрустящей корочкой из сыра, сливочного масла, зелени и чеснока.

Ингредиенты

картофель
9 шт.
сыр твердый
100 г
масло сливочное
100 г
сметана
3 ст. л.
чеснок
4 зубчика
зелень укропа
куркума
половина ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Картофель помойте и очистите от кожуры. Нарежьте  кружками.
  2. Сыр и чеснок натрите на мелкой терке.
  3. Укроп мелко нарежьте.
  4. В миске соедините сметану, сыр, мягкое сливочное масло, чеснок, укроп, куркуму, перец и соль для соуса.
  5. Перемешайте.
  6. Выложите в соус нарезанный картофель и хорошо перемешайте.
  7. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите картофель в соусе. Накройте фольгой.
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 1 час. Затем снимите фольгу и запекайте блюдо еще 15 минут до румяной корочки.

Советы:

Картофель нарезайте крупно.

Сметану используйте любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
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