Картофель, запеченный с грибами в сметане: рецепт роскошного гарнира

Грибы считаются отличным заменителем мяса, а картофель всегда выступает хорошим гарниром. А соединение картофеля и грибов - это универсальное блюдо, которое подают в качестве основного.

Для приготовления понадобятся картофель, грибы, лук и сметана. На столе у вас будет ароматная и румяная картошка в сметанном соусе.

Ингредиенты

картофель – 600 г

шампиньоны – 400 г

лук репчатый – 1 шт.

сметана – 150 г

масло сливочное – 30 г

перец черный молотый

соль

Приготовление

Картофель вымойте, почистите. Нарежьте тонкими кружками.

Лук нарежьте полукольцами.

Грибы вымойте и разрежьте пополам (не очень мелко).

Лук выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и слегка обжарьте, затем добавьте шампиньоны. Обжаривайте 3-5 минут.

В миску выложите нарезанный картофель, обжаренные грибы, сметану. Всыпьте перец и соль. Перемешайте.

Дно и бока формы смажьте сливочным маслом. Картофель с грибами переложите в форму и разровняйте.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.

Советы

Чтобы верх картофеля не подсыхал, накройте фольгой.

Сметану используйте любой жирности.

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