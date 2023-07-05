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Картофель, запеченный с грибами в сметане: рецепт роскошного гарнира

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
710
Время на прочтение
1 мин
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Картофель, запеченный с грибами в сметане: рецепт роскошного гарнира

Картофель, запеченный с грибами в сметане / Фото: Credits

Грибы считаются отличным заменителем мяса, а картофель всегда выступает хорошим гарниром. А соединение картофеля и грибов - это универсальное блюдо, которое подают в качестве основного.

Для приготовления понадобятся картофель, грибы, лук и сметана. На столе у вас будет ароматная и румяная картошка в сметанном соусе.

Ингредиенты

  • картофель – 600 г
  • шампиньоны – 400 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сметана  – 150 г
  • масло сливочное – 30 г
  • перец черный молотый
  • соль

Приготовление

Картофель вымойте, почистите. Нарежьте тонкими кружками.

Лук нарежьте полукольцами. 

Грибы вымойте и разрежьте пополам (не очень мелко).

Лук выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и слегка обжарьте, затем добавьте шампиньоны. Обжаривайте 3-5 минут.

В миску выложите нарезанный картофель, обжаренные грибы, сметану. Всыпьте перец и соль. Перемешайте.

Дно и бока формы смажьте сливочным маслом. Картофель с грибами переложите в форму и разровняйте.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.

Советы

  • Чтобы верх картофеля не подсыхал, накройте фольгой.
  • Сметану используйте любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
710
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