Картофель, запеченный с грибами в сметане: рецепт роскошного гарнира

Грибы считаются отличным заменителем мяса, а картофель всегда выступает хорошим гарниром. А соединение картофеля и грибов - это универсальное блюдо, которое подают в качестве основного.
Для приготовления понадобятся картофель, грибы, лук и сметана. На столе у вас будет ароматная и румяная картошка в сметанном соусе.
Ингредиенты
- картофель – 600 г
- шампиньоны – 400 г
- лук репчатый – 1 шт.
- сметана – 150 г
- масло сливочное – 30 г
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
Картофель вымойте, почистите. Нарежьте тонкими кружками.
Лук нарежьте полукольцами.
Грибы вымойте и разрежьте пополам (не очень мелко).
Лук выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и слегка обжарьте, затем добавьте шампиньоны. Обжаривайте 3-5 минут.
В миску выложите нарезанный картофель, обжаренные грибы, сметану. Всыпьте перец и соль. Перемешайте.
Дно и бока формы смажьте сливочным маслом. Картофель с грибами переложите в форму и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.
Советы
- Чтобы верх картофеля не подсыхал, накройте фольгой.
- Сметану используйте любой жирности.
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