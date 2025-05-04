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Картофель запеченный с соусом и ветчиной: рецепт роскошного горячего
Нежный, запеченный картофель под аппетитным соусом из сметаны и сыра с ветчиной — это идеальное блюдо для праздничного стола или домашнего ужина.
Подайте блюдо к столу горячим со свежими овощами и зеленью.
Ингредиенты
- картофель
- 600 г
- сметана
- 150 г
- ветчина
- 120 г
- сыр твердый
- 80 г
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- соль
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- перец черный молотый
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Картофель вымойте, очистите и нарежьте кружочками толщиной 7-10 миллиметров.
Выложите в форму, полейте растительным маслом, слегка посолите и хорошо перемешайте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-45 минут.
Сыр натрите на крупную терку.
Ветчину нарежьте на маленькие кубики.
Для соуса к сметане добавьте сыр, ветчину, чеснок, перец черный молотый, соль, перемешайте.
Выложите массу на запеченный картофель, разровняйте и снова отправьте его в духовку на 10-15 минут до золотистой корочки.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.
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