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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Картофель запеченный с соусом и ветчиной: рецепт роскошного горячего

Нежный, запеченный картофель под аппетитным соусом из сметаны и сыра с ветчиной — это идеальное блюдо для праздничного стола или домашнего ужина.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
274 ккал
Картофель запеченный с соусом и ветчиной

Картофель запеченный с соусом и ветчиной / © Credits

Подайте блюдо к столу горячим со свежими овощами и зеленью.

Ингредиенты

картофель
600 г
сметана
150 г
ветчина
120 г
сыр твердый
80 г
чеснок сушеный
1 ч. л.
растительное масло
3 ст. л.
соль
перец черный молотый

  1. Картофель вымойте, очистите и нарежьте кружочками толщиной 7-10 миллиметров.

  2. Выложите в форму, полейте растительным маслом, слегка посолите и хорошо перемешайте.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-45 минут.

  4. Сыр натрите на крупную терку.

  5. Ветчину нарежьте на маленькие кубики.

  6. Для соуса к сметане добавьте сыр, ветчину, чеснок, перец черный молотый, соль, перемешайте.

  7. Выложите массу на запеченный картофель, разровняйте и снова отправьте его в духовку на 10-15 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
68
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