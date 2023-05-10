Картофель, запеченный в беконе: простой рецепт

Золотистая картошка с хрустящей корочкой бекона никого не оставит равнодушным.
Для приготовления этого блюда необходимо выбирать картофель средних размеров. Блюдо можно подавать с любимым соусом или салатом из свежих овощей.
Ингредиенты
- картофель – 10 шт.
- бекон в нарезке – 200 г
- прованские травы
- соль, перец черный молотый
Приготовление
Картофель вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Картофель проткните вилкой в разных местах. Затем посолите, поперчите и посыпьте травами. Каждую картофелину оберните полоской бекона, выложите на противень в один слой. Отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 40-45 минут.
Советы
- Картофель подайте с любимым соусом или салатом из свежих овощей.
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