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Картофель, запеченный в беконе: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
311
Время на прочтение
1 мин
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Картофель, запеченный в беконе: простой рецепт

Рецепт картофеля, запеченного в беконе / Фото: Credits

Золотистая картошка с хрустящей корочкой бекона никого не оставит равнодушным.

Для приготовления этого блюда необходимо выбирать картофель средних размеров. Блюдо можно подавать с любимым соусом или салатом из свежих овощей.

Ингредиенты

  • картофель – 10 шт.
  • бекон в нарезке – 200 г
  • прованские травы
  • соль, перец черный молотый

Приготовление

Картофель вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Картофель проткните вилкой в разных местах. Затем посолите, поперчите и посыпьте травами. Каждую картофелину оберните полоской бекона, выложите на противень в один слой. Отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 40-45 минут.

Советы

  • Картофель подайте с любимым соусом или салатом из свежих овощей.

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Дата публикации
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311
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