Картофель, запеченный в беконе: простой рецепт

Для приготовления этого блюда необходимо выбирать картофель средних размеров. Блюдо можно подавать с любимым соусом или салатом из свежих овощей.

Ингредиенты

картофель – 10 шт.

бекон в нарезке – 200 г

прованские травы

соль, перец черный молотый

Приготовление

Картофель вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Картофель проткните вилкой в разных местах. Затем посолите, поперчите и посыпьте травами. Каждую картофелину оберните полоской бекона, выложите на противень в один слой. Отправьте запекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 40-45 минут.

Советы

Картофель подайте с любимым соусом или салатом из свежих овощей.

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