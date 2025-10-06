- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Картофель, запеченный в сливочном соусе: рецепт вкусного гарнира
Картофель, запеченный в сливочном соусе — это отличный способ приготовить вкусный гарнир к мясу, рыбе или просто подать как самостоятельное блюдо.
Готовится очень просто, картофель нарежьте тонкими кружками, выложите в форму для запекания, залейте сливками, посыпьте любым сыром и запеките в духовке.
Ингредиенты
- картофель — 1 кг; сливки 15-20% — 400 мл;
- 1 кг
- сливки 15-20%
- 400 мл
- твердый сыр — 200 гр;
- 200 г
- чеснок сушеный — 1 ч л;
- 1 ч. л.
- паприка молотая — 1 ч л; соль;
- 1 ч. л.
- соль
-
- растительное масло
-
Картофель очистите, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими кружками.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите половину картофеля, посолите, посыпьте паприкой, чесноком и твердым сыром, затем снова картофель, посолите, посыпьте паприкой, чесноком, залейте сливками, и посыпьте оставшимся сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.
Залейте картофель сливками так, чтобы каждая долька его была покрыта сливками.