Рецепты
201
1 мин

Картофель, запеченный в сливочном соусе: рецепт вкусного гарнира

Картофель, запеченный в сливочном соусе — это отличный способ приготовить вкусный гарнир к мясу, рыбе или просто подать как самостоятельное блюдо.

Екатерина Труш
1 час
114 ккал
Картофель запеченный в сливочном соусе

Картофель, запеченный в сливочном соусе / © Credits

Готовится очень просто, картофель нарежьте тонкими кружками, выложите в форму для запекания, залейте сливками, посыпьте любым сыром и запеките в духовке.

Ингредиенты

картофель — 1 кг; сливки 15-20% — 400 мл;
1 кг
сливки 15-20%
400 мл
твердый сыр — 200 гр;
200 г
чеснок сушеный — 1 ч л;
1 ч. л.
паприка молотая — 1 ч л; соль;
1 ч. л.
соль
растительное масло

  1. Картофель очистите, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими кружками.

  2. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  3. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите половину картофеля, посолите, посыпьте паприкой, чесноком и твердым сыром, затем снова картофель, посолите, посыпьте паприкой, чесноком, залейте сливками, и посыпьте оставшимся сыром.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

  • Залейте картофель сливками так, чтобы каждая долька его была покрыта сливками.

Следующая публикация

