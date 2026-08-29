Картофельная бабка: рецепт из детства

Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте картофельной бабки — блюда, которое готовили ещё наши бабушки. Для её приготовления не нужны сложные продукты или особые кулинарные навыки: всего лишь картофель, лук, яйца, сметана, творог и немного подчревья превращаются в сытную и ароматную запеканку.

Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты картофель 4 шт. лук 1 шт. яйца 2 шт. сметана 50 г твердый сыр 50 г сливочное масло 20 г подбрюшье 50 г фета или брынза (по желанию) соль специи

Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Картофель и лук измельчите в кухонном комбайне или натрите на мелкой тёрке. Свиную грудинку нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде, чтобы вытопился жир, а шкварки стали золотистыми. В картофельную массу добавьте яйца, сметану и тёртый сыр. По желанию можно добавить часть шкварок. Посолите и приправьте специями. Форму для запекания или глиняный горшок смажьте сливочным маслом и выложите картофельную массу. Сверху посыпьте тёртым сыром. Запекайте 45–50 минут при 180°C. Примерно за 5 мин до готовности снимите крышку, если готовите в горшочке, чтобы сверху образовалась аппетитная румяная корочка. Подавайте бабку горячей со шкварками, сыром или брынзой.

Картофельная бабка — это золотистая корочка, ароматные шкварки и нежная картофельная начинка.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров