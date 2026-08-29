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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

Картофельная бабка: рецепт из детства

Румяная корочка, нежный картофель внутри, шкварки и немного брынзы — картофельная бабка не зря остается одним из самых любимых домашних блюд.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
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Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте картофельной бабки — блюда, которое готовили ещё наши бабушки. Для её приготовления не нужны сложные продукты или особые кулинарные навыки: всего лишь картофель, лук, яйца, сметана, творог и немного подчревья превращаются в сытную и ароматную запеканку.

Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

картофель
4 шт.
лук
1 шт.
яйца
2 шт.
сметана
50 г
твердый сыр
50 г
сливочное масло
20 г
подбрюшье
50 г
фета или брынза (по желанию)
соль
специи
Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Картофельная бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. Картофель и лук измельчите в кухонном комбайне или натрите на мелкой тёрке.

  2. Свиную грудинку нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде, чтобы вытопился жир, а шкварки стали золотистыми.

  3. В картофельную массу добавьте яйца, сметану и тёртый сыр.

  4. По желанию можно добавить часть шкварок.

  5. Посолите и приправьте специями.

  6. Форму для запекания или глиняный горшок смажьте сливочным маслом и выложите картофельную массу.

  7. Сверху посыпьте тёртым сыром.

  8. Запекайте 45–50 минут при 180°C.

  9. Примерно за 5 мин до готовности снимите крышку, если готовите в горшочке, чтобы сверху образовалась аппетитная румяная корочка.

  10. Подавайте бабку горячей со шкварками, сыром или брынзой.

Картофельная бабка — это золотистая корочка, ароматные шкварки и нежная картофельная начинка.

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