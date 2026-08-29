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Картофельная бабка: рецепт из детства
Румяная корочка, нежный картофель внутри, шкварки и немного брынзы — картофельная бабка не зря остается одним из самых любимых домашних блюд.
На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте картофельной бабки — блюда, которое готовили ещё наши бабушки. Для её приготовления не нужны сложные продукты или особые кулинарные навыки: всего лишь картофель, лук, яйца, сметана, творог и немного подчревья превращаются в сытную и ароматную запеканку.
Ингредиенты
- картофель
- 4 шт.
- лук
- 1 шт.
- яйца
- 2 шт.
- сметана
- 50 г
- твердый сыр
- 50 г
- сливочное масло
- 20 г
- подбрюшье
- 50 г
- фета или брынза (по желанию)
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- соль
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- специи
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Приготовление
Картофель и лук измельчите в кухонном комбайне или натрите на мелкой тёрке.
Свиную грудинку нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде, чтобы вытопился жир, а шкварки стали золотистыми.
В картофельную массу добавьте яйца, сметану и тёртый сыр.
По желанию можно добавить часть шкварок.
Посолите и приправьте специями.
Форму для запекания или глиняный горшок смажьте сливочным маслом и выложите картофельную массу.
Сверху посыпьте тёртым сыром.
Запекайте 45–50 минут при 180°C.
Примерно за 5 мин до готовности снимите крышку, если готовите в горшочке, чтобы сверху образовалась аппетитная румяная корочка.
Подавайте бабку горячей со шкварками, сыром или брынзой.
Картофельная бабка — это золотистая корочка, ароматные шкварки и нежная картофельная начинка.