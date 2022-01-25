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Картофельная запеканка по-итальянски

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Картофельная запеканка по-итальянски

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Картофельные запеканки – блюдо очень популярное, и готовятся они практически повсеместно.

Даже фанаты пасты и пиццы – итальянцы – не отказывают себе в удовольствии отведать запеканку из картофеля, причем местные хозяйки готовят ее без особых затей и изысков, но получается она очень вкусной и сытной.

Картофельная запеканка по-итальянски хороша тем, что для ее приготовления используются доступные продукты. Мало того, этот рецепт может пригодиться при необходимости утилизировать остатки пюре и нарезки после праздников.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 300 г колбасы
  • 300 г твердого сыра
  • 3 яйца
  • сливочное масло
  • панировочные сухари
  • соль

Приготовление

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде до готовности, отцедить, растолочь в пюре, добавить кусочек сливочного масла и хорошо вымешать.

Колбасу, сыр и сваренные вкрутую яйца нарезать кубиками, ввести в картофельное пюре и размешать так, чтобы они распределились равномерно.

Приготовленную массу выложить в смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями форму, разровнять, разложить на поверхности небольшие кусочки сливочного масла и притрусить все сухарями.

Запекать 30 минут при 200°С до образования румяной корочки.

На заметку

Чтобы запеканка получилась ароматнее, добавьте в картофельное пюре итальянские или прованские травы.

Сыр лучше использовать с выраженным вкусом, а колбасу – сыровяленую или копченую. Хорошо подойдет салями или охотничьи колбаски.

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