Картофельные запеканки – блюдо очень популярное, и готовятся они практически повсеместно.

Даже фанаты пасты и пиццы – итальянцы – не отказывают себе в удовольствии отведать запеканку из картофеля, причем местные хозяйки готовят ее без особых затей и изысков, но получается она очень вкусной и сытной.

Картофельная запеканка по-итальянски хороша тем, что для ее приготовления используются доступные продукты. Мало того, этот рецепт может пригодиться при необходимости утилизировать остатки пюре и нарезки после праздников.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

300 г колбасы

300 г твердого сыра

3 яйца

сливочное масло

панировочные сухари

соль

Приготовление

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде до готовности, отцедить, растолочь в пюре, добавить кусочек сливочного масла и хорошо вымешать.

Колбасу, сыр и сваренные вкрутую яйца нарезать кубиками, ввести в картофельное пюре и размешать так, чтобы они распределились равномерно.

Приготовленную массу выложить в смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями форму, разровнять, разложить на поверхности небольшие кусочки сливочного масла и притрусить все сухарями.

Запекать 30 минут при 200°С до образования румяной корочки.

На заметку

Чтобы запеканка получилась ароматнее, добавьте в картофельное пюре итальянские или прованские травы.

Сыр лучше использовать с выраженным вкусом, а колбасу – сыровяленую или копченую. Хорошо подойдет салями или охотничьи колбаски.

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