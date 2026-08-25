ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Картофельная запеканка с брокколи и ветчиной: рецепт полезного и сытного блюда

Сытная, полезная запеканка, которая идеально подойдет для обеда или ужина и не требует много времени на приготовление.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Картофельная запеканка с брокколи и ветчиной

Картофельная запеканка с брокколи и ветчиной / © Credits

Блюдо получается нежным, а благодаря сливкам и сыру ароматным и сочным.

Ингредиенты

картофель
400 г
брокколи
300 г
ветчина
150 г
яйца куриные
2 шт.
сливки 10%
200 мл
сыр твердый
120 г
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль
сливочное масло

  1. Картофель помойте, очистите, и нарежьте на тонкие кружочки.

  2. Брокколи промойте и разберите на соцветия

  3. Ветчину нарежьте на кубики.

  4. Чеснок очистите, и выдавите через пресс.

  5. Сыр натрите на крупную терку.

  6. Яйца взбейте венчиком, влейте сливки, добавьте чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  7. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите картофель, посыпьте перцем черным молотым, посолите, затем сверху распределите брокколи, посыпьте ветчиной и залейте яичной смесью.

  8. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут, до мягкости овощей, затем посыпьте сыром и отправьте в духовку еще на 5-10 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

  • Ветчину можно заменить на любую колбасу.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie