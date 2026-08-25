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Картофельная запеканка с брокколи и ветчиной: рецепт полезного и сытного блюда
Сытная, полезная запеканка, которая идеально подойдет для обеда или ужина и не требует много времени на приготовление.
Блюдо получается нежным, а благодаря сливкам и сыру ароматным и сочным.
Ингредиенты
- картофель
- 400 г
- брокколи
- 300 г
- ветчина
- 150 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливки 10%
- 200 мл
- сыр твердый
- 120 г
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
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- соль
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- сливочное масло
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Картофель помойте, очистите, и нарежьте на тонкие кружочки.
Брокколи промойте и разберите на соцветия
Ветчину нарежьте на кубики.
Чеснок очистите, и выдавите через пресс.
Сыр натрите на крупную терку.
Яйца взбейте венчиком, влейте сливки, добавьте чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите картофель, посыпьте перцем черным молотым, посолите, затем сверху распределите брокколи, посыпьте ветчиной и залейте яичной смесью.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут, до мягкости овощей, затем посыпьте сыром и отправьте в духовку еще на 5-10 минут до золотистой корочки.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.
Ветчину можно заменить на любую колбасу.