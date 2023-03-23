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Картофельная запеканка с сосисками и сыром в духовке: очень быстрый рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
1 мин
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Картофельная запеканка с сосисками и сыром в духовке: очень быстрый рецепт

Фото: Credits

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо из простых ингредиентов, не стоять долго у плиты и провести время с близкими – приготовьте запеканку из пюре, сосисок и сыра. 

При приготовлении не забудьте использовать панировочные сухари, а готовую запеканку подавайте на стол горячей. Это полноценное блюдо однозначно оценят и члены семьи, и близкие.

Ингредиенты

  • картофель – 800 г
  • сосиски – 6 шт.
  • сыр твердый – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • перец черный молотый
  • соль

Для смазывания формы

  • масло сливочное – 1 ст. л.
  • панировочные сухари – 2 ст. л.

Приготовление

Картофель почистите, посолите и отварите до готовности. Слейте жидкость, разомните толкушкой, добавьте сливочное масло и перец. Оставьте немного остыть.

Сыр натрите на средней терке. Сосиски нарежьте на кружочки.

В теплое пюре добавьте сырые яйца и хорошо перемешайте.

Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухарями. Переложите картофельное пюре в форму, разровняйте, посыпьте сыром, а сверху выложите порезанные сосиски, немного придавливая их в сыр.

Выпекайте запеканку в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.

Советы

  • Картофельное пюре должно быть средней густоты, не жидкое.
  • Сосиски можете заменить любой колбасой, в том числе копченой.

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Дата публикации
Просмотры
108
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