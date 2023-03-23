Картофельная запеканка с сосисками и сыром в духовке: очень быстрый рецепт

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо из простых ингредиентов, не стоять долго у плиты и провести время с близкими – приготовьте запеканку из пюре, сосисок и сыра.
При приготовлении не забудьте использовать панировочные сухари, а готовую запеканку подавайте на стол горячей. Это полноценное блюдо однозначно оценят и члены семьи, и близкие.
Ингредиенты
- картофель – 800 г
- сосиски – 6 шт.
- сыр твердый – 200 г
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
- перец черный молотый
- соль
Для смазывания формы
- масло сливочное – 1 ст. л.
- панировочные сухари – 2 ст. л.
Приготовление
Картофель почистите, посолите и отварите до готовности. Слейте жидкость, разомните толкушкой, добавьте сливочное масло и перец. Оставьте немного остыть.
Сыр натрите на средней терке. Сосиски нарежьте на кружочки.
В теплое пюре добавьте сырые яйца и хорошо перемешайте.
Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухарями. Переложите картофельное пюре в форму, разровняйте, посыпьте сыром, а сверху выложите порезанные сосиски, немного придавливая их в сыр.
Выпекайте запеканку в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.
Советы
- Картофельное пюре должно быть средней густоты, не жидкое.
- Сосиски можете заменить любой колбасой, в том числе копченой.
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