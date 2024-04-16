Картофельная запеканка с сыром и чесноком: очень простой рецепт

Картофельная запеканка с сыром и чесноком понравится любителям несложных и сытных блюд из доступных продуктов.
Для приготовления понадобится картофель сырой, твердый сыр, чеснок, яйца, сметана, укроп, форма для запекания и духовка.
Ингредиенты
- картофель
- 7 шт.
- яйца
- 4 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- сметана
- 4 ст. л.
- твердый сыр
- 200 г
- укроп
- 2 пучка
- перец черный молотый
- соль
- Сыр натрите на мелкой терке. Разделите на две равные части.
- Сырой картофель натрите на крупной терке. Добавьте два яйца, сметану, половину твердого сыра и чеснок, натертый на мелкой терке. Посолите, поперчите. Перемешайте.
- Остальную часть сыра перемешайте с остальными яйцами и мелко нарезанным укропом. Посолите.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и на дно выложите массу с картофеля, а сверху распределите сыр с укропом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Форму для запекания используйте диаметром 26 см.
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