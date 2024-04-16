Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Картофельная запеканка с сыром и чесноком: очень простой рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
184 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Картофельная запеканка с сыром и чесноком: очень простой рецепт

Картофельная запеканка с сыром и чесноком / Фото: Credits

Картофельная запеканка с сыром и чесноком понравится любителям несложных и сытных блюд из доступных продуктов.

Для приготовления понадобится картофель сырой, твердый сыр, чеснок, яйца, сметана, укроп, форма для запекания и духовка.

Ингредиенты

картофель
7 шт.
яйца
4 шт.
чеснок
3 зубчика
сметана
4 ст. л.
твердый сыр
200 г
укроп
2 пучка
перец черный молотый
соль
  1. Сыр натрите на мелкой терке. Разделите на две равные части.
  2. Сырой картофель натрите на крупной терке. Добавьте два яйца, сметану, половину твердого сыра и чеснок, натертый на мелкой терке. Посолите, поперчите. Перемешайте.
  3. Остальную часть сыра перемешайте с остальными яйцами и мелко нарезанным укропом. Посолите.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и на дно выложите массу с картофеля, а сверху распределите сыр с укропом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут до золотистой корочки. 

Советы:

  • Форму для запекания используйте диаметром 26 см.

Читайте також:

Самый популярный завтрак восточной кухни! Шакшука с аджикой – Рецепты Сниданка с 1+1

Самый популярный завтрак восточной кухни! Шакшука с аджикой – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация