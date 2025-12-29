ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Картофельная запеканка со свининой и плавленым сыром: рецепт вкусного блюда

Иногда для счастья нужно совсем немного — любимое блюдо из духовки и аромат которого наполняет дом уютом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Картофельная запеканка

Картофельная запеканка / © Credits

Именно такая картофельная запеканка со свининой и плавленым сыром от фудблогера Радостиной Ксении — простое, питательное и невероятно вкусное блюдо, которое легко может стать семейным фаворитом.

Это тот самый рецепт, который сочетает нежность картофеля, сочность свиного ошейка и сливочную кремовость сыра. Идеальный вариант для семейного ужина, воскресного обеда или когда хочется чего-то по-настоящему домашнего.

Ингредиенты

Картофель
7 шт.
Свиной ошеек
500 г
Лук
1 шт.
Плавленый сыр
1-2 шт.
Сметана
3 ст. л.
Чеснок
2-3 зубчика
Соль
0,5 ч. л.
Молотый черный перец
Сушеная зелень
1 ч. л
Сушеный чеснок
1 ч. л
Твердый сыр
70 г

Приготовление

  1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.

  2. Свинину нарежьте небольшими кусочками, лук — полукольцами, чеснок мелко измельчите.

  3. В миске смешайте сметану, чеснок, соль, перец, сушеную зелень и сушеный чеснок.

  4. В форму для запекания выложите слоями картофель, мясо, лук и кусочки плавленого сыра. Каждый слой слегка смазывайте соусом.

  5. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 мин.

  6. За 10 мин до готовности посыпьте блюдо тертым твердым сыром, чтобы образовалась аппетитная золотистая корочка.

Подача

Подавайте запеканку горячей, дополните свежим салатом или квашеными овощами. Она прекрасно подходит и на следующий день, просто разогрейте порцию в духовке или на сковороде.

Это тот случай, когда простое блюдо дарит максимум удовольствия.

Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie