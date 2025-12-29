Картофельная запеканка со свининой и плавленым сыром: рецепт вкусного блюда

Картофельная запеканка / © Credits

Именно такая картофельная запеканка со свининой и плавленым сыром от фудблогера Радостиной Ксении — простое, питательное и невероятно вкусное блюдо, которое легко может стать семейным фаворитом.

Это тот самый рецепт, который сочетает нежность картофеля, сочность свиного ошейка и сливочную кремовость сыра. Идеальный вариант для семейного ужина, воскресного обеда или когда хочется чего-то по-настоящему домашнего.

Ингредиенты Картофель 7 шт. Свиной ошеек 500 г Лук 1 шт. Плавленый сыр 1-2 шт. Сметана 3 ст. л. Чеснок 2-3 зубчика Соль 0,5 ч. л. Молотый черный перец Сушеная зелень 1 ч. л Сушеный чеснок 1 ч. л Твердый сыр 70 г

Приготовление

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Свинину нарежьте небольшими кусочками, лук — полукольцами, чеснок мелко измельчите. В миске смешайте сметану, чеснок, соль, перец, сушеную зелень и сушеный чеснок. В форму для запекания выложите слоями картофель, мясо, лук и кусочки плавленого сыра. Каждый слой слегка смазывайте соусом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 мин. За 10 мин до готовности посыпьте блюдо тертым твердым сыром, чтобы образовалась аппетитная золотистая корочка.

Подача

Подавайте запеканку горячей, дополните свежим салатом или квашеными овощами. Она прекрасно подходит и на следующий день, просто разогрейте порцию в духовке или на сковороде.

Это тот случай, когда простое блюдо дарит максимум удовольствия.