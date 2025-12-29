- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Картофельная запеканка со свининой и плавленым сыром: рецепт вкусного блюда
Иногда для счастья нужно совсем немного — любимое блюдо из духовки и аромат которого наполняет дом уютом.
Именно такая картофельная запеканка со свининой и плавленым сыром от фудблогера Радостиной Ксении — простое, питательное и невероятно вкусное блюдо, которое легко может стать семейным фаворитом.
Это тот самый рецепт, который сочетает нежность картофеля, сочность свиного ошейка и сливочную кремовость сыра. Идеальный вариант для семейного ужина, воскресного обеда или когда хочется чего-то по-настоящему домашнего.
Ингредиенты
- Картофель
- 7 шт.
- Свиной ошеек
- 500 г
- Лук
- 1 шт.
- Плавленый сыр
- 1-2 шт.
- Сметана
- 3 ст. л.
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Соль
- 0,5 ч. л.
- Молотый черный перец
-
- Сушеная зелень
- 1 ч. л
- Сушеный чеснок
- 1 ч. л
- Твердый сыр
- 70 г
Приготовление
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Свинину нарежьте небольшими кусочками, лук — полукольцами, чеснок мелко измельчите.
В миске смешайте сметану, чеснок, соль, перец, сушеную зелень и сушеный чеснок.
В форму для запекания выложите слоями картофель, мясо, лук и кусочки плавленого сыра. Каждый слой слегка смазывайте соусом.
Запекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 мин.
За 10 мин до готовности посыпьте блюдо тертым твердым сыром, чтобы образовалась аппетитная золотистая корочка.
Подача
Подавайте запеканку горячей, дополните свежим салатом или квашеными овощами. Она прекрасно подходит и на следующий день, просто разогрейте порцию в духовке или на сковороде.
Это тот случай, когда простое блюдо дарит максимум удовольствия.