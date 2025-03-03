Картофельники с сосисками: рецепт хрустящей закуски

Если вы ищете быструю, вкусную и сытную закуску, которая понравится как детям, так и взрослым, обратите внимание на этот замечательный рецепт картофельников с сосисками. Они получаются нежными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.
Это блюдо отлично подходит как для перекуса, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить картофельники по рецепту, которым поделились на странице family2cooking.
Ингредиенты
- Картофель
- 4–5 шт.
- Сосиски
- 4–5 шт.
- Кукурузный крахмал
- 2 ст. л
- Соль
- Черный молотый перец
- Любимые специи (чеснок, паприка, сушеные травы)
- Свежий укроп
- Масло
Приготовление
- Очистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности, а затем разомните в пюре. Дайте немного остыть.
- К картофельному пюре добавьте соль, перец, специи, измельченный укроп и кукурузный крахмал. Хорошо размешайте массу, пока она не станет однородной и пластичной.
- Очистите сосиски от оболочки и разрежьте пополам, если они большие.
- Возьмите немного картофельного теста, раскатайте его в лепешку, положите сосиску в центр и заверните края, формируя продолговатую котлетку.
- В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте растительное масло. Обжаривайте картофельники во фритюре до золотистой корочки, примерно по 2–3 мин с каждой стороны.
- Выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Подавайте горячими со сметаной, домашним соусом или горчицей.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить немного тертого сыра в картофельное тесто.
- Если вы хотите более диетический вариант, запекайте картофельники в духовке при 200°C примерно 20 мин до золотистой корочки.
@family2cooking Картофельники с сосисками Ингредиенты: — Картофель — Сосиски — Кукурузный крахмал — Специи — Перец — Укроп Способ приготовления: В предварительно отварной картофель добавляем любимые специи, укроп, перец и крахмал. к золотистой корочке. Вкусного❤️ #cooking #foodblog #foodtiktok #рецепты #картошка # картофель # сосиски # сосискивтесте
Этот рецепт – настоящая находка для быстрого и вкусного перекуса. Хрустящие, аппетитные и невероятно ароматные картофельники с сосисками станут фаворитом на вашем столе.
Приятного аппетита!
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