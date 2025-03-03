Картофельники с сосисками: рецепт хрустящей закуски

Если вы ищете быструю, вкусную и сытную закуску, которая понравится как детям, так и взрослым, обратите внимание на этот замечательный рецепт картофельников с сосисками. Они получаются нежными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.

Это блюдо отлично подходит как для перекуса, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить картофельники по рецепту, которым поделились на странице family2cooking.

Ингредиенты Картофель 4–5 шт. Сосиски 4–5 шт. Кукурузный крахмал 2 ст. л Соль Черный молотый перец Любимые специи (чеснок, паприка, сушеные травы) Свежий укроп Масло

Приготовление

Очистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности, а затем разомните в пюре. Дайте немного остыть. К картофельному пюре добавьте соль, перец, специи, измельченный укроп и кукурузный крахмал. Хорошо размешайте массу, пока она не станет однородной и пластичной. Очистите сосиски от оболочки и разрежьте пополам, если они большие. Возьмите немного картофельного теста, раскатайте его в лепешку, положите сосиску в центр и заверните края, формируя продолговатую котлетку. В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте растительное масло. Обжаривайте картофельники во фритюре до золотистой корочки, примерно по 2–3 мин с каждой стороны. Выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подавайте горячими со сметаной, домашним соусом или горчицей.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного тертого сыра в картофельное тесто.

Если вы хотите более диетический вариант, запекайте картофельники в духовке при 200°C примерно 20 мин до золотистой корочки.

#foodblog #foodtiktok #рецепты #картошка # картофель # сосиски # сосискивтесте @family2cooking Картофельники с сосисками Ингредиенты: — Картофель — Сосиски — Кукурузный крахмал — Специи — Перец — Укроп Способ приготовления: В предварительно отварной картофель добавляем любимые специи, укроп, перец и крахмал. к золотистой корочке. Вкусного❤️ #cooking

Этот рецепт – настоящая находка для быстрого и вкусного перекуса. Хрустящие, аппетитные и невероятно ароматные картофельники с сосисками станут фаворитом на вашем столе.

Приятного аппетита!

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