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Картофельники с сосисками: рецепт хрустящей закуски

Картофельники с сосисками: рецепт хрустящей закуски

Картофельники с сосисками / Фото: Associated Press

Если вы ищете быструю, вкусную и сытную закуску, которая понравится как детям, так и взрослым, обратите внимание на этот замечательный рецепт картофельников с сосисками. Они получаются нежными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи.

Это блюдо отлично подходит как для перекуса, так и для праздничного стола. Попробуйте приготовить картофельники по рецепту, которым поделились на странице family2cooking.

Ингредиенты

Картофель
4–5 шт.
Сосиски
4–5 шт.
Кукурузный крахмал
2 ст. л
Соль
Черный молотый перец
Любимые специи (чеснок, паприка, сушеные травы)
Свежий укроп
Масло

Приготовление

  1. Очистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности, а затем разомните в пюре. Дайте немного остыть.
  2. К картофельному пюре добавьте соль, перец, специи, измельченный укроп и кукурузный крахмал. Хорошо размешайте массу, пока она не станет однородной и пластичной.
  3. Очистите сосиски от оболочки и разрежьте пополам, если они большие.
  4. Возьмите немного картофельного теста, раскатайте его в лепешку, положите сосиску в центр и заверните края, формируя продолговатую котлетку.
  5. В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте растительное масло. Обжаривайте картофельники во фритюре до золотистой корочки, примерно по 2–3 мин с каждой стороны.
  6. Выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подавайте горячими со сметаной, домашним соусом или горчицей.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить немного тертого сыра в картофельное тесто.
  • Если вы хотите более диетический вариант, запекайте картофельники в духовке при 200°C примерно 20 мин до золотистой корочки.
@family2cooking Картофельники с сосисками Ингредиенты: — Картофель — Сосиски — Кукурузный крахмал — Специи — Перец — Укроп Способ приготовления: В предварительно отварной картофель добавляем любимые специи, укроп, перец и крахмал. к золотистой корочке. Вкусного❤️ #cooking #foodblog #foodtiktok #рецепты #картошка # картофель # сосиски # сосискивтесте

Этот рецепт – настоящая находка для быстрого и вкусного перекуса. Хрустящие, аппетитные и невероятно ароматные картофельники с сосисками станут фаворитом на вашем столе.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить пирог с курицей и грибами.

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