Картофельно-луковый тарт: необычный рецепт пирога

Если вы ищете интересный рецепт, сочетающий простые ингредиенты и незабываемый вкус, этот картофельно-луковый пирог – именно то, что нужно.
На странице ameliezen_ поделились рецептом пирога с карамелизированным луком, который непременно станет фаворитом вашего стола.
Ингредиенты
- Картофель
- Лук
- 2-3 шт.
- Крем-фреш или жирные сливки
- 196 г
- Чеснок
- 1 зубчик
- Шнит-лук
- Твердый сыр
- 150 г
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
- Мускатный орех
- Кленовый сироп
- 1 ст. л
- Бальзамический уксус
- 1 ст. л
- Топленое масло
- 1 ч. л
Приготовление:
Подготовка картофельного основания
- Отварите картофель до состояния, когда зубочистка легко проходит через него. Главное — не переварите, чтобы картофель не стал водянистым.
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Смажьте форму для пирога сливочным маслом. Выложите картофель в форму и тщательно разомните, чтобы получить компактный и ровный слой. Для этого можно воспользоваться стаканом, обернутым в слегка смазанную маслом бумагу для выпекания – так картофель не прилипнет и вы получите идеальное основание.
- Смажьте картофельный слой оливковым маслом, приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха.
- Отправьте форму в духовку на 20 минут, чтобы основание слегка подрумянилось.
Приготовление карамелизированного лука
- Тем временем нарежьте лук тонкой соломкой.
- Разогрейте чайную ложку топленого масла на сковороде. Добавьте лук и обжарьте его до мягкости.
- Когда лук станет прозрачным, добавьте столовую ложку кленового сиропа и столовую ложку бальзамического уксуса.
- Убавьте огонь и готовьте лук еще 5 минут, пока он не станет золотисто-коричневым и ароматным.
Соберите пирог
- Выньте картофельное основание из духовки.
- Смажьте основание густым крем-фрешем.
- Добавьте зубчик чеснока, предварительно натертый или мелко нарезанный.
- Выложите карамелизированный лук поверх крема ровным слоем.
- Посыпьте пирог тертым сыром.
- Для завершающего штриха нарежьте шнит-лук и распределите его сверху сырым.
- Поставьте пирог в духовку, разогретую до 200°C и выпекайте до золотистой корочки, пока сыр не расплавится и не зарумянится.
Советы:
- Подавать пирог лучше горячим, но даже охлажденный он не потеряет собственного насыщенного вкуса.
- Для дополнительного аромата можно добавить свежий тимьян или розмарин во время выпечки.
- Такой пирог превосходно сочетается с легким салатом из зелени или стаканом сухого белого вина.
Картофельно-луковый пирог – это не просто вкусно, но и красиво, ведь золотистый сыр и карамелизированный лук создают настоящее гастрономическое искусство.
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