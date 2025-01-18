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Картофельно-луковый тарт: необычный рецепт пирога

Картофельно-луковый тарт: необычный рецепт пирога

Пирог / Фото: Credits

Если вы ищете интересный рецепт, сочетающий простые ингредиенты и незабываемый вкус, этот картофельно-луковый пирог – именно то, что нужно.

На странице ameliezen_ поделились рецептом пирога с карамелизированным луком, который непременно станет фаворитом вашего стола.

Ингредиенты

Картофель
Лук
2-3 шт.
Крем-фреш или жирные сливки
196 г
Чеснок
1 зубчик
Шнит-лук
Твердый сыр
150 г
Оливковое масло
Соль
Перец
Мускатный орех
Кленовый сироп
1 ст. л
Бальзамический уксус
1 ст. л
Топленое масло
1 ч. л

Приготовление:

Подготовка картофельного основания

  1. Отварите картофель до состояния, когда зубочистка легко проходит через него. Главное — не переварите, чтобы картофель не стал водянистым.
  2. Разогрейте духовку до 200°C.
  3. Смажьте форму для пирога сливочным маслом. Выложите картофель в форму и тщательно разомните, чтобы получить компактный и ровный слой. Для этого можно воспользоваться стаканом, обернутым в слегка смазанную маслом бумагу для выпекания – так картофель не прилипнет и вы получите идеальное основание.
  4. Смажьте картофельный слой оливковым маслом, приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха.
  5. Отправьте форму в духовку на 20 минут, чтобы основание слегка подрумянилось.

Приготовление карамелизированного лука

  1. Тем временем нарежьте лук тонкой соломкой.
  2. Разогрейте чайную ложку топленого масла на сковороде. Добавьте лук и обжарьте его до мягкости.
  3. Когда лук станет прозрачным, добавьте столовую ложку кленового сиропа и столовую ложку бальзамического уксуса.
  4. Убавьте огонь и готовьте лук еще 5 минут, пока он не станет золотисто-коричневым и ароматным.

Соберите пирог

  1. Выньте картофельное основание из духовки.
  2. Смажьте основание густым крем-фрешем.
  3. Добавьте зубчик чеснока, предварительно натертый или мелко нарезанный.
  4. Выложите карамелизированный лук поверх крема ровным слоем.
  5. Посыпьте пирог тертым сыром.
  6. Для завершающего штриха нарежьте шнит-лук и распределите его сверху сырым.
  7. Поставьте пирог в духовку, разогретую до 200°C и выпекайте до золотистой корочки, пока сыр не расплавится и не зарумянится.

Советы:

  • Подавать пирог лучше горячим, но даже охлажденный он не потеряет собственного насыщенного вкуса.
  • Для дополнительного аромата можно добавить свежий тимьян или розмарин во время выпечки.
  • Такой пирог превосходно сочетается с легким салатом из зелени или стаканом сухого белого вина.

Картофельно-луковый пирог – это не просто вкусно, но и красиво, ведь золотистый сыр и карамелизированный лук создают настоящее гастрономическое искусство.

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