Картофельно-луковый тарт: необычный рецепт пирога

Если вы ищете интересный рецепт, сочетающий простые ингредиенты и незабываемый вкус, этот картофельно-луковый пирог – именно то, что нужно.

На странице ameliezen_ поделились рецептом пирога с карамелизированным луком, который непременно станет фаворитом вашего стола.

Ингредиенты Картофель Лук 2-3 шт. Крем-фреш или жирные сливки 196 г Чеснок 1 зубчик Шнит-лук Твердый сыр 150 г Оливковое масло Соль Перец Мускатный орех Кленовый сироп 1 ст. л Бальзамический уксус 1 ст. л Топленое масло 1 ч. л

Приготовление:

Подготовка картофельного основания

Отварите картофель до состояния, когда зубочистка легко проходит через него. Главное — не переварите, чтобы картофель не стал водянистым. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму для пирога сливочным маслом. Выложите картофель в форму и тщательно разомните, чтобы получить компактный и ровный слой. Для этого можно воспользоваться стаканом, обернутым в слегка смазанную маслом бумагу для выпекания – так картофель не прилипнет и вы получите идеальное основание. Смажьте картофельный слой оливковым маслом, приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Отправьте форму в духовку на 20 минут, чтобы основание слегка подрумянилось.

Приготовление карамелизированного лука

Тем временем нарежьте лук тонкой соломкой. Разогрейте чайную ложку топленого масла на сковороде. Добавьте лук и обжарьте его до мягкости. Когда лук станет прозрачным, добавьте столовую ложку кленового сиропа и столовую ложку бальзамического уксуса. Убавьте огонь и готовьте лук еще 5 минут, пока он не станет золотисто-коричневым и ароматным.

Соберите пирог

Выньте картофельное основание из духовки. Смажьте основание густым крем-фрешем. Добавьте зубчик чеснока, предварительно натертый или мелко нарезанный. Выложите карамелизированный лук поверх крема ровным слоем. Посыпьте пирог тертым сыром. Для завершающего штриха нарежьте шнит-лук и распределите его сверху сырым. Поставьте пирог в духовку, разогретую до 200°C и выпекайте до золотистой корочки, пока сыр не расплавится и не зарумянится.

Советы:

Подавать пирог лучше горячим, но даже охлажденный он не потеряет собственного насыщенного вкуса.

Для дополнительного аромата можно добавить свежий тимьян или розмарин во время выпечки.

Такой пирог превосходно сочетается с легким салатом из зелени или стаканом сухого белого вина.

Картофельно-луковый пирог – это не просто вкусно, но и красиво, ведь золотистый сыр и карамелизированный лук создают настоящее гастрономическое искусство.

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