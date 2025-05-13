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Картофельно-мясные котлеты: простой рецепт для всей семьи
Если вы ищете универсальный рецепт, сочетающий и мясо, и гарнир, у нас для вас есть идеальный вариант — картофельно-мясные котлеты, которые буквально танут во рту.
Простота приготовления, доступные ингредиенты и сочный результат делают это блюдо любимым во многих семьях. И что лучше всего — они вкусные и горячими, и холодными, а как именно их приготовить рассказали на странице receptoria1.
Ингредиенты
- Картофель
- 4 шт.
- Свиной фарш
- 500г
- Лук
- 1 шт.
- Соль
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- Черный молотый перец
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- Гранулированный чеснок
- ½ ч. л
- Приправа (любимая универсальная)
- 1ч. л
- Томатная паста
- 2 ст. л
- Вода
- 200 мл
- Масло
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Приготовление
Очистите картофель и лук.
Картофель натрите на средней терке, отожмите лишнюю жидкость (это важно, чтобы котлеты держали форму).
Лук также натрите или измельчите в блендере — так он лучше сочетается с фаршем.
В большой миске соедините натертый картофель, лук и фарш.
Добавьте специи: соль, перец, гранулированный чеснок и приправу.
Все хорошо вымесите руками — масса должна стать однородной, как на классические котлеты.
Смоченными руками сформируйте котлеты среднего размера.
На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты по бокам до румяной корочки (примерно по 2–3 мин в сторону).
Смешайте томатную пасту из 200 мл теплой воды.
Залейте этой смесью котлеты на сковороде. Накройте крышкой и тушите 5 мин. Затем снимите крышку и дайте соусу немного испариться еще 5–7 мин, пока котлеты не станут полностью готовыми.
Советы
Фарш можно менять: подойдет и курятина, и говядина, или их микс.
Для более выраженного вкуса можно добавить немного тертого сыра или мелко нарезанной зелени.
Подавайте с домашней сметаной, горчицей или соусом тартар.
Картофельно-мясные котлеты — это вкусно, сытно, удобно и быстро. Они идеально вписываются в формат семейного ужина, легко превращаются в «обед с собой» и дарят настоящий домашний вкус. Не нужно много времени или кулинарного опыта — достаточно желания приготовить что-нибудь теплое с заботой о своих родных.