Картофельно-мясные котлеты: простой рецепт для всей семьи / © Credits

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Простота приготовления, доступные ингредиенты и сочный результат делают это блюдо любимым во многих семьях. И что лучше всего — они вкусные и горячими, и холодными, а как именно их приготовить рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты Картофель 4 шт. Свиной фарш 500г Лук 1 шт. Соль Черный молотый перец Гранулированный чеснок ½ ч. л Приправа (любимая универсальная) 1ч. л Томатная паста 2 ст. л Вода 200 мл Масло

Приготовление

Очистите картофель и лук. Картофель натрите на средней терке, отожмите лишнюю жидкость (это важно, чтобы котлеты держали форму). Лук также натрите или измельчите в блендере — так он лучше сочетается с фаршем. В большой миске соедините натертый картофель, лук и фарш. Добавьте специи: соль, перец, гранулированный чеснок и приправу. Все хорошо вымесите руками — масса должна стать однородной, как на классические котлеты. Смоченными руками сформируйте котлеты среднего размера. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты по бокам до румяной корочки (примерно по 2–3 мин в сторону). Смешайте томатную пасту из 200 мл теплой воды. Залейте этой смесью котлеты на сковороде. Накройте крышкой и тушите 5 мин. Затем снимите крышку и дайте соусу немного испариться еще 5–7 мин, пока котлеты не станут полностью готовыми.

Советы

Фарш можно менять: подойдет и курятина, и говядина, или их микс.

Для более выраженного вкуса можно добавить немного тертого сыра или мелко нарезанной зелени.

Подавайте с домашней сметаной, горчицей или соусом тартар.

Картофельно-мясные котлеты — это вкусно, сытно, удобно и быстро. Они идеально вписываются в формат семейного ужина, легко превращаются в «обед с собой» и дарят настоящий домашний вкус. Не нужно много времени или кулинарного опыта — достаточно желания приготовить что-нибудь теплое с заботой о своих родных.