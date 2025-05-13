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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
117
Время на прочтение
2 мин

Картофельно-мясные котлеты: простой рецепт для всей семьи

Если вы ищете универсальный рецепт, сочетающий и мясо, и гарнир, у нас для вас есть идеальный вариант — картофельно-мясные котлеты, которые буквально танут во рту.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Картофельно-мясные котлеты: простой рецепт для всей семьи

Картофельно-мясные котлеты: простой рецепт для всей семьи / © Credits

Простота приготовления, доступные ингредиенты и сочный результат делают это блюдо любимым во многих семьях. И что лучше всего — они вкусные и горячими, и холодными, а как именно их приготовить рассказали на странице receptoria1.

Ингредиенты

Картофель
4 шт.
Свиной фарш
500г
Лук
1 шт.
Соль
Черный молотый перец
Гранулированный чеснок
½ ч. л
Приправа (любимая универсальная)
1ч. л
Томатная паста
2 ст. л
Вода
200 мл
Масло

Приготовление

  1. Очистите картофель и лук.

  2. Картофель натрите на средней терке, отожмите лишнюю жидкость (это важно, чтобы котлеты держали форму).

  3. Лук также натрите или измельчите в блендере — так он лучше сочетается с фаршем.

  4. В большой миске соедините натертый картофель, лук и фарш.

  5. Добавьте специи: соль, перец, гранулированный чеснок и приправу.

  6. Все хорошо вымесите руками — масса должна стать однородной, как на классические котлеты.

  7. Смоченными руками сформируйте котлеты среднего размера.

  8. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты по бокам до румяной корочки (примерно по 2–3 мин в сторону).

  9. Смешайте томатную пасту из 200 мл теплой воды.

  10. Залейте этой смесью котлеты на сковороде. Накройте крышкой и тушите 5 мин. Затем снимите крышку и дайте соусу немного испариться еще 5–7 мин, пока котлеты не станут полностью готовыми.

Советы

  • Фарш можно менять: подойдет и курятина, и говядина, или их микс.

  • Для более выраженного вкуса можно добавить немного тертого сыра или мелко нарезанной зелени.

  • Подавайте с домашней сметаной, горчицей или соусом тартар.

Картофельно-мясные котлеты — это вкусно, сытно, удобно и быстро. Они идеально вписываются в формат семейного ужина, легко превращаются в «обед с собой» и дарят настоящий домашний вкус. Не нужно много времени или кулинарного опыта — достаточно желания приготовить что-нибудь теплое с заботой о своих родных.

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