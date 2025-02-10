Картофельно-яичный тарт: быстрый рецепт

У этого тарта нежность картофельной основы, богатство сырного вкуса, свежесть шпината и ветчины. Легкость приготовления позволяет вам наслаждаться кулинарным процессом без лишних забот, а результат непременно поразит даже самых взыскательных гостей.

На странице ameliezen_ рассказали, как приготовить картофельный тарт – отличный рецепт для тех, кто ценит безглютеновые блюда. Если вы ищете новые идеи для вечернего меню, этот рецепт станет отличным выбором.

Ингредиенты Картофель 2 шт. Яйцо 4 шт. Соль Перец Тертый сыр 40 г Крем-творог 2-3 ст. л Свежий шпинат 2 горсти Ветчина 2 ломтика Перец Специи

Приготовление

Разогрейте духовой шкаф до 190°C. Натрите картофель на маленькие ломтики. Разложите натертый картофель на противень, предварительно застеленный пергаментом. Яичный желток взбейте с солью и перцем, затем смажьте ломтики картофеля и щедро посыпьте тертым сыром. Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 15 мин, пока края не подрумянятся. Когда основа приобретет привлекательный золотистый оттенок, аккуратно извлеките пирог из духовки. Осторожно переверните его и переведите в форму для пирога. Разбейте яйца прямо на основание, добавьте капельку крем-сыра, свежий шпинат и ломтики ветчины. Приправьте солью, перцем и излюбленными специями, после чего аккуратно загните край блина. Для дополнительной ароматической нотки снова посыпьте тертым сыром. Верните тарт в духовку, установленную на 180°C и выпекайте еще 15-20 мин, пока сыр не расплавится и не приобретет легкий подрумяненный оттенок.

Пусть это блюдо станет частью вашего кулинарного "репертуара" и вдохновляет вас экспериментировать с ингредиентами и создавать новые рецепты, отражающие ваш стиль и любовь к здоровой пище.

Мы также писали о том, как приготовить лосось Веллингтон.

Читайте также: