Картофельные деруны с ветчиной и сыром: интересный рецепт

Чтобы сделать привычные нам деруны необычными и еще вкуснее, добавьте ветчину и сыр. Их приготовление займет немного времени, а результат превзойдет все ожидания. Для этого натрите картофель на терке, нарежьте ветчину и сыр. Соедините и обжарьте до золотистой корочки.