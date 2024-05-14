Картофельные деруны с ветчиной и сыром: интересный рецепт

Чтобы сделать привычные нам деруны необычными и еще вкуснее, добавьте ветчину и сыр. Их приготовление займет немного времени, а результат превзойдет все ожидания. Для этого натрите картофель на терке, нарежьте ветчину и сыр. Соедините и обжарьте до золотистой корочки.
Ингредиенты
- картофель
- 3550 г
- ветчина
- 100 г
- сыр твердый
- 50 г
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- 40 г
- Картофель очистите, помойте и натрите на крупной терке. Добавьте яйцо и перемешайте.
- Ветчину нарежьте кубиками, а сыр натрите на средней терке.
- В миске соедините картофель с яйцом, ветчину, сыр, муку, соль и перец. Перемешайте.
- На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, обжарьте деруны на среднем огне до золотистого цвета.
Советы:
- Подавайте со сметаной или соусом.
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