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Картофельные деруны с ветчиной и сыром: интересный рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
1 мин
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Картофельные деруны с ветчиной и сыром: интересный рецепт

Картофельные деруны с ветчиной и сыром / Фото: Credits

Чтобы сделать привычные нам деруны необычными и еще вкуснее, добавьте ветчину и сыр. Их приготовление займет немного времени, а результат превзойдет все ожидания. Для этого натрите картофель на терке, нарежьте ветчину и сыр. Соедините и обжарьте до золотистой корочки.

Ингредиенты

картофель
3550 г
ветчина
100 г
сыр твердый
50 г
яйцо
1 шт.
мука
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
40 г
  1. Картофель очистите, помойте и натрите на крупной терке. Добавьте яйцо и перемешайте.
  2. Ветчину нарежьте кубиками, а сыр натрите на средней терке.
  3. В миске соедините картофель с яйцом, ветчину, сыр, муку, соль и перец. Перемешайте.
  4. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, обжарьте деруны на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

  • Подавайте со сметаной или соусом.

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