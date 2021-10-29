Картофельные драники с грибами в горшке

Драники – традиционное украинское блюдо.

Разнообразить оладьи из картофеля помогают начинки и запекание их в глиняных горшках с мясом, грибами или колбасками. Я поделюсь рецептом приготовления драников с грибами и сливочным соусом.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

500 г грибов

200 мл сливок или сметаны любой жирности

2 средние луковицы

2 яйца

1 ст. л. сливочного масла

3 ст. л. муки

соль, перец

масло для жарки

Приготовление:

1. Овощи очищаем и моем. Картофель и лук натираем на мелкой терке. Чтобы слить из овощей лишнюю жидкость, можно отжать их руками или марлей.

2. В миску к овощам вбиваем 2 яйца, солим, перчим, добавляем муку. Замешиваем тесто.

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3. Жарим драники на масле. На хорошо разогретую сковороду ложкой выкладываем картофельное тесто и распределяем его, формируя круглую оладью. Обжариваем по бокам на среднем огне до золотистой корочки.

4. Грибы нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

5. Чтобы приготовить сливочный соус для драников, растапливаем сливочное масло на сковороде. Добавляем 1 ст. л. муки и хорошо перемешиваем. Затем вливаем 200 мл жидких сливок. Солим, перчим и перемешиваем до однородности. Доводим смесь до кипения и отставляем из огня.

6. На дно глиняного горшка выкладываем один-два драника, сверху кладем столовую ложку жареных грибов и приправляем соусом. Чередуем так слои, наполняя горшок. Запекаем в духовке 20 минут при температуре 180°C.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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