Клецки, кныдли, галушки или даже пелюшки, как бы вы их не назвали, суть одна — это одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое передается из поколения в поколение.

Особенность этой версии, в сочетании нежного картофельного теста и ароматной сырной начинки с укропом и чесноком. Это тот самый случай, когда простые ингредиенты создают настоящую магию, а о рецепте приготовления лакомства рассказали на странице receptoria_.

Ингредиенты

Для теста

картофель 500 г

яйцо 1 шт.

мука

соль

сушеные овощи

Для начинки

творог 500 г кисломолочного сыра

укроп 1 пучок

чеснок 3 зубчика

соль

прованские травы

Приготовление

Один из самых удобных кулинарных лайфгаков — метод «на глаз», отваренный картофель разомните, условно поделите массу на 4 части, одну часть замените мукой. Такой подход помогает получить идеальную консистенцию теста — не слишком липкую, но и не забитую мукой. Далее добавьте яйцо, соль и сушеные овощи и замешайте мягкое, эластичное тесто. Сыр смешайте с мелко нарезанным укропом, измельченным чесноком, солью и специями Форма клецков может быть любой, как маленькие пирожки, «пальчики» или классические клецки. Каждую порцию картофеля обваляйте в муке, добавьте начинку и аккуратно защипните. Доведите воду до кипения, добавьте соль и опустите клецки. Готовность определить просто, когда они всплывают на поверхность, еще 2-3 мин и можно доставать.

Клецки с творогом не требуют идеальности — лишь немного времени, простых ингредиентов и желание сделать что-то вкусное для себя или близких.