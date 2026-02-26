ТСН в социальных сетях

Рецепты
26
2 мин

Картофельные клецки с соленым сыром — рецепт классического украинского блюда

Нежные, теплые, с щедрой творожной начинкой — клецки с творогом давно стали символом домашнего уюта. Это блюдо не требует сложных техник, зато дарит максимум вкуса и эмоций.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Клецки с творогом tiktok.com/@receptoria_

Клецки, кныдли, галушки или даже пелюшки, как бы вы их не назвали, суть одна — это одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое передается из поколения в поколение.

Особенность этой версии, в сочетании нежного картофельного теста и ароматной сырной начинки с укропом и чесноком. Это тот самый случай, когда простые ингредиенты создают настоящую магию, а о рецепте приготовления лакомства рассказали на странице receptoria_.

Ингредиенты

Для теста

  • картофель 500 г

  • яйцо 1 шт.

  • мука

  • соль

  • сушеные овощи

Для начинки

  • творог 500 г кисломолочного сыра

  • укроп 1 пучок

  • чеснок 3 зубчика

  • соль

  • прованские травы

Приготовление

  1. Один из самых удобных кулинарных лайфгаков — метод «на глаз», отваренный картофель разомните, условно поделите массу на 4 части, одну часть замените мукой. Такой подход помогает получить идеальную консистенцию теста — не слишком липкую, но и не забитую мукой.

  2. Далее добавьте яйцо, соль и сушеные овощи и замешайте мягкое, эластичное тесто.

  3. Сыр смешайте с мелко нарезанным укропом, измельченным чесноком, солью и специями

  4. Форма клецков может быть любой, как маленькие пирожки, «пальчики» или классические клецки.

  5. Каждую порцию картофеля обваляйте в муке, добавьте начинку и аккуратно защипните.

  6. Доведите воду до кипения, добавьте соль и опустите клецки.

  7. Готовность определить просто, когда они всплывают на поверхность, еще 2-3 мин и можно доставать.

Клецки с творогом не требуют идеальности — лишь немного времени, простых ингредиентов и желание сделать что-то вкусное для себя или близких.

