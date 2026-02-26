- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 2 мин
Картофельные клецки с соленым сыром — рецепт классического украинского блюда
Нежные, теплые, с щедрой творожной начинкой — клецки с творогом давно стали символом домашнего уюта. Это блюдо не требует сложных техник, зато дарит максимум вкуса и эмоций.
Клецки, кныдли, галушки или даже пелюшки, как бы вы их не назвали, суть одна — это одно из самых любимых блюд украинской кухни, которое передается из поколения в поколение.
Особенность этой версии, в сочетании нежного картофельного теста и ароматной сырной начинки с укропом и чесноком. Это тот самый случай, когда простые ингредиенты создают настоящую магию, а о рецепте приготовления лакомства рассказали на странице receptoria_.
Ингредиенты
Для теста
картофель 500 г
яйцо 1 шт.
мука
соль
сушеные овощи
Для начинки
творог 500 г кисломолочного сыра
укроп 1 пучок
чеснок 3 зубчика
соль
прованские травы
Приготовление
Один из самых удобных кулинарных лайфгаков — метод «на глаз», отваренный картофель разомните, условно поделите массу на 4 части, одну часть замените мукой. Такой подход помогает получить идеальную консистенцию теста — не слишком липкую, но и не забитую мукой.
Далее добавьте яйцо, соль и сушеные овощи и замешайте мягкое, эластичное тесто.
Сыр смешайте с мелко нарезанным укропом, измельченным чесноком, солью и специями
Форма клецков может быть любой, как маленькие пирожки, «пальчики» или классические клецки.
Каждую порцию картофеля обваляйте в муке, добавьте начинку и аккуратно защипните.
Доведите воду до кипения, добавьте соль и опустите клецки.
Готовность определить просто, когда они всплывают на поверхность, еще 2-3 мин и можно доставать.
Клецки с творогом не требуют идеальности — лишь немного времени, простых ингредиентов и желание сделать что-то вкусное для себя или близких.