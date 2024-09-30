Картофельные крокеты: рецепт оригинального гарнира

Картофельные крокеты – это новый вариант из привычного картофельного пюре приготовить необычное блюдо, перед которым невозможно устоять.

Для этого понадобится несколько простых ингредиентов и немного времени. А в результате получите крокеты с хрустящей корочкой и воздушной серединкой. Подавайте с любым видом мяса, как самостоятельное блюдо, и как гарнир.

Ингредиенты картофель 500 г яйца куриные 1 шт. масло сливочное 20 г приправу из сухих трав соль растительное масло 400 мл панировочные сухари 100 г мука пшеничная 50 г

Отделите белок от желтка. Белок взбейте в пену. Картофель вымойте и нарежьте средними кубиками. Выложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Посолите и варите под закрытой крышкой 20 минут. Воду слейте и разомните картофель в пюре. Добавьте желток, сливочное масло и приправу. Перемешайте до однородности. Мокрыми руками скатайте шарики. Обваляйте в муке, окуните в белок и запанируйте в панировочных сухарях. В глубокой сковороде разогрейте до кипения растительное масло. Опускайте в кипящее масло по несколько крокетов и жарьте частями во фритюре до золотистой корочки. Готовые крокеты шумовкой выкладывайте на салфетку.

Советы:

Крокеты во фритюре должны свободно плавать в растительном масле не касаясь друг друга.

Картофельные крокеты можно приготовить из оставшегося пюре.

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