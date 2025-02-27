Картофельные лодочки с беконом и сыром: простой рецепт на скорую руку

Если вам хочется чего-то сытного, ароматного и аппетитного, но нет времени на сложные приготовления, картофельные лодочки с беконом и сыром станут идеальным решением.

Это блюдо не только очень вкусное, но и простое в приготовлении, поэтому смело добавляйте его в свой кулинарный арсенал. Оно станет отличным вариантом для семейного ужина, дружеских посиделок или даже для праздничного стола, а о его рецепте рассказали на странице katherine.nari.

Ингредиенты Картофель 5 шт. Соль Черный перец Твердый сыр 100 г Копченый бекон 120 г Итальянские травы 1 ч. л Густой йогурт Зелень

Приготовление

Тщательно промойте картофель под проточной водой, ведь вы будете запекать его в кожуре. Далее каждую картофелину проколите вилкой в нескольких местах – это поможет ей равномерно пропекаться и не трескаться в духовке. Заверните картофель в фольгу и отправьте в предварительно разогретую до 200°C духовку. Время выпечки зависит от размера картофеля, в среднем это займет 50-60 мин. После выпечки оставьте картофель немного остыть. Тем временем бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до появления аппетитной золотистой корочки. Остывший картофель разрежьте пополам и ложкой аккуратно извлеките середину, однако оставьте примерно 0,5 см у кожуры, чтобы челноки держали форму. Выложите вынутую серединку в отдельную миску, добавьте натертый сыр, обжаренный бекон и итальянские травы. Все тщательно перемешайте, чтобы начинка получилась нежной и ароматной. Наполните картофельные челноки приготовленной начинкой, если хотите посыпьте сверху еще немного сыра и выложите их на противень. Запекайте в разогретой до 200°C духовке еще около 10 мин – достаточно, чтобы сыр расплавился и образовалась аппетитная корочка. Готовые лодочки выложите на тарелку, добавьте ложечку густого йогурта и посыпьте свежей зеленью. Это придаст блюду нежность и вкус.

Советы:

Если хотите сделать блюдо более ароматным, попробуйте добавить к начинке измельченный чеснок или любимые специи.

Вместо бекона можно использовать ветчину, куриное филе или даже грибную начинку – вкус будет не менее насыщенным.

Для любителей пикантных блюд прекрасным дополнением станет мелко нарезанный острый перец или несколько капель острого соуса.

#картофель #картоплярецепт #запеченный картофель ♬ @katherine.nari Картофель с беконом и сыром Ингредиенты: • картофель — 5 шт • соль/перец по вкусу • творог твердый — 100 г • бекон сырокопченый — 120 г • итальянские травы — до 1 ч.л • йогурт густой • зелень по желанию Заверните каждую в фольгу и выпекайте в разогретой до 200°C духовке — 50-60 мин в зависимости от размера картофеля и духовки. Оставьте картофель остыть хотя бы до теплого состояния. Бекон нарежьте и обжарьте до золотистой корочки. Далее разрежьте пополам каждую картофелину и извлеките середину в отдельную миску. Добавьте в картофель сыр, бекон и итальянские травы. Все хорошо смешайте и переведите обратно в те кусочки, из которых раньше забирали серединку. Сверху можно еще раз посыпать творогом. Снова поставьте в духовку разогретую до 200°C примерно на 10 мин, чтобы сыр расплавился и готово. ✨ При желании сверху добавьте ложку йогурта и посыпьте зеленью. Вкусного ✨ #рецептына русском #просторецепты

Это блюдо – настоящая находка для любителей картофельных вкусностей. Она сытная, ароматная, аппетитная и при этом проста в приготовлении. Попробуйте однажды и она непременно станет вашим фаворитом.

Приятного аппетита!

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