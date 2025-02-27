Картофельные лодочки с беконом и сыром: простой рецепт на скорую руку

Если вам хочется чего-то сытного, ароматного и аппетитного, но нет времени на сложные приготовления, картофельные лодочки с беконом и сыром станут идеальным решением.
Это блюдо не только очень вкусное, но и простое в приготовлении, поэтому смело добавляйте его в свой кулинарный арсенал. Оно станет отличным вариантом для семейного ужина, дружеских посиделок или даже для праздничного стола, а о его рецепте рассказали на странице katherine.nari.
Ингредиенты
- Картофель
- 5 шт.
- Соль
- Черный перец
- Твердый сыр
- 100 г
- Копченый бекон
- 120 г
- Итальянские травы
- 1 ч. л
- Густой йогурт
- Зелень
Приготовление
- Тщательно промойте картофель под проточной водой, ведь вы будете запекать его в кожуре. Далее каждую картофелину проколите вилкой в нескольких местах – это поможет ей равномерно пропекаться и не трескаться в духовке.
- Заверните картофель в фольгу и отправьте в предварительно разогретую до 200°C духовку. Время выпечки зависит от размера картофеля, в среднем это займет 50-60 мин.
- После выпечки оставьте картофель немного остыть.
- Тем временем бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до появления аппетитной золотистой корочки.
- Остывший картофель разрежьте пополам и ложкой аккуратно извлеките середину, однако оставьте примерно 0,5 см у кожуры, чтобы челноки держали форму.
- Выложите вынутую серединку в отдельную миску, добавьте натертый сыр, обжаренный бекон и итальянские травы. Все тщательно перемешайте, чтобы начинка получилась нежной и ароматной.
- Наполните картофельные челноки приготовленной начинкой, если хотите посыпьте сверху еще немного сыра и выложите их на противень. Запекайте в разогретой до 200°C духовке еще около 10 мин – достаточно, чтобы сыр расплавился и образовалась аппетитная корочка.
- Готовые лодочки выложите на тарелку, добавьте ложечку густого йогурта и посыпьте свежей зеленью. Это придаст блюду нежность и вкус.
Советы:
- Если хотите сделать блюдо более ароматным, попробуйте добавить к начинке измельченный чеснок или любимые специи.
- Вместо бекона можно использовать ветчину, куриное филе или даже грибную начинку – вкус будет не менее насыщенным.
- Для любителей пикантных блюд прекрасным дополнением станет мелко нарезанный острый перец или несколько капель острого соуса.
@katherine.nari Картофель с беконом и сыром Ингредиенты: • картофель — 5 шт • соль/перец по вкусу • творог твердый — 100 г • бекон сырокопченый — 120 г • итальянские травы — до 1 ч.л • йогурт густой • зелень по желанию Заверните каждую в фольгу и выпекайте в разогретой до 200°C духовке — 50-60 мин в зависимости от размера картофеля и духовки. Оставьте картофель остыть хотя бы до теплого состояния. Бекон нарежьте и обжарьте до золотистой корочки. Далее разрежьте пополам каждую картофелину и извлеките середину в отдельную миску. Добавьте в картофель сыр, бекон и итальянские травы. Все хорошо смешайте и переведите обратно в те кусочки, из которых раньше забирали серединку. Сверху можно еще раз посыпать творогом. Снова поставьте в духовку разогретую до 200°C примерно на 10 мин, чтобы сыр расплавился и готово. ✨ При желании сверху добавьте ложку йогурта и посыпьте зеленью. Вкусного ✨ #рецептына русском #просторецепты #картофель #картоплярецепт #запеченный картофель ♬
Это блюдо – настоящая находка для любителей картофельных вкусностей. Она сытная, ароматная, аппетитная и при этом проста в приготовлении. Попробуйте однажды и она непременно станет вашим фаворитом.
Приятного аппетита!
Мы также писали о том, как приготовить идеальное картофельное пюре.
Читайте также:
- Хрустящие картофельные шарики с курицей и сыром
- Как приготовить рыбу и хрустя картофель без масла
- Зразы с сыром и шпинатом