Картофельные лодочки с начинкой: рецепт вкусного блюда

Картофель – универсальный ингредиент, который всегда найдется в нашей кухне. Она легко становится основой для множества вкусных блюд. Одна из таких — аппетитные картофельные лодочки с нежной куриной начинкой, ароматными специями и расплавленным сыром.
На странице sevgikayhan_ рассказали о блюде, которое украсит ваш стол и станет фаворитом для семьи.
Ингредиенты
- Картофель
- 5 шт.
- Сливочное масло
- 1 ст.л
- Куриная грудка
- 300 г
- Перец
- 2 шт.
- Помидор
- 1 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Томатная паста
- 1 ч. л
- Соль
- Тимьян
- Перец чили
- Сыр Чедер
Приготовление:
- Очистите картофель от кожуры и отварите в подсоленной воде до готовности.
- После отваривания слейте воду, добавьте к горячему картофелю сливочное масло, соль и измельченный укроп.
- Тщательно разомните картофель до образования однородной массы.
- Нарежьте куриную грудку небольшими кубиками.
- На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Обжарьте курицу до появления золотистого цвета.
- Добавьте к курятине мелко нарезанный лук, перец и помидор. Продолжайте тушить, пока овощи не станут мягкими.
- Добавьте в смесь томатную пасту, немного воды и специи (чабрец, перец чили, соль). Тушите еще 5 минут, после чего снимите с огня и оставьте остывать.
- Возьмите порцию картофельного пюре и сформируйте из него небольшую "челнок" или корзину.
- Выложите в каждый челнок немного куриного соте, а сверху щедро посыпьте тертым чедером.
- Выложите картофельные лодочки в форму для запекания.
- Поставьте в разогретую до 200°C духовку на 30 минут. За это время сыр должен расплавиться и покрыться аппетитной корочкой.
- Подавать картофельные лодочки можно горячими, украсив свежей зеленью. По желанию добавьте к блюду соус на основе сметаны или натурального йогурта.
Советы:
- Если у вас нет времени на формирование лодочек, можно выложить картофельное пюре в жаростойкую форму, распределить сверху начинку из курицы, засыпать сыром и запечь. После приготовления нарежьте блюдо порционно.
Это блюдо хорошо подойдет как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. Попробуйте картофельные лодочки с начинкой и они точно станут любимым рецептом в вашей поваренной книге.
Недавно мы писали о том, как приготовить печеный картофель с начинкой.
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