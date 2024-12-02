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Картофельные лодочки с начинкой: рецепт вкусного блюда

Картофельные лодочки с начинкой: рецепт вкусного блюда

Картофельные челноки с начинкой / Фото: Credits

Картофель – универсальный ингредиент, который всегда найдется в нашей кухне. Она легко становится основой для множества вкусных блюд. Одна из таких — аппетитные картофельные лодочки с нежной куриной начинкой, ароматными специями и расплавленным сыром.

На странице sevgikayhan_ рассказали о блюде, которое украсит ваш стол и станет фаворитом для семьи.

Ингредиенты

Картофель
5 шт.
Сливочное масло
1 ст.л
Куриная грудка
300 г
Перец
2 шт.
Помидор
1 шт.
Лук
1 шт.
Томатная паста
1 ч. л
Соль
Тимьян
Перец чили
Сыр Чедер

Приготовление:

  1. Очистите картофель от кожуры и отварите в подсоленной воде до готовности.
  2. После отваривания слейте воду, добавьте к горячему картофелю сливочное масло, соль и измельченный укроп.
  3. Тщательно разомните картофель до образования однородной массы.
  4. Нарежьте куриную грудку небольшими кубиками.
  5. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Обжарьте курицу до появления золотистого цвета.
  6. Добавьте к курятине мелко нарезанный лук, перец и помидор. Продолжайте тушить, пока овощи не станут мягкими.
  7. Добавьте в смесь томатную пасту, немного воды и специи (чабрец, перец чили, соль). Тушите еще 5 минут, после чего снимите с огня и оставьте остывать.
  8. Возьмите порцию картофельного пюре и сформируйте из него небольшую "челнок" или корзину.
  9. Выложите в каждый челнок немного куриного соте, а сверху щедро посыпьте тертым чедером.
  10. Выложите картофельные лодочки в форму для запекания.
  11. Поставьте в разогретую до 200°C духовку на 30 минут. За это время сыр должен расплавиться и покрыться аппетитной корочкой.
  12. Подавать картофельные лодочки можно горячими, украсив свежей зеленью. По желанию добавьте к блюду соус на основе сметаны или натурального йогурта.

Советы:

  • Если у вас нет времени на формирование лодочек, можно выложить картофельное пюре в жаростойкую форму, распределить сверху начинку из курицы, засыпать сыром и запечь. После приготовления нарежьте блюдо порционно.

Это блюдо хорошо подойдет как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. Попробуйте картофельные лодочки с начинкой и они точно станут любимым рецептом в вашей поваренной книге.

Недавно мы писали о том, как приготовить печеный картофель с начинкой.

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