Картофельные лодочки с начинкой: рецепт вкусного блюда

Картофель – универсальный ингредиент, который всегда найдется в нашей кухне. Она легко становится основой для множества вкусных блюд. Одна из таких — аппетитные картофельные лодочки с нежной куриной начинкой, ароматными специями и расплавленным сыром.

На странице sevgikayhan_ рассказали о блюде, которое украсит ваш стол и станет фаворитом для семьи.

Ингредиенты Картофель 5 шт. Сливочное масло 1 ст.л Куриная грудка 300 г Перец 2 шт. Помидор 1 шт. Лук 1 шт. Томатная паста 1 ч. л Соль Тимьян Перец чили Сыр Чедер

Приготовление:

Очистите картофель от кожуры и отварите в подсоленной воде до готовности. После отваривания слейте воду, добавьте к горячему картофелю сливочное масло, соль и измельченный укроп. Тщательно разомните картофель до образования однородной массы. Нарежьте куриную грудку небольшими кубиками. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Обжарьте курицу до появления золотистого цвета. Добавьте к курятине мелко нарезанный лук, перец и помидор. Продолжайте тушить, пока овощи не станут мягкими. Добавьте в смесь томатную пасту, немного воды и специи (чабрец, перец чили, соль). Тушите еще 5 минут, после чего снимите с огня и оставьте остывать. Возьмите порцию картофельного пюре и сформируйте из него небольшую "челнок" или корзину. Выложите в каждый челнок немного куриного соте, а сверху щедро посыпьте тертым чедером. Выложите картофельные лодочки в форму для запекания. Поставьте в разогретую до 200°C духовку на 30 минут. За это время сыр должен расплавиться и покрыться аппетитной корочкой. Подавать картофельные лодочки можно горячими, украсив свежей зеленью. По желанию добавьте к блюду соус на основе сметаны или натурального йогурта.

Советы:

Если у вас нет времени на формирование лодочек, можно выложить картофельное пюре в жаростойкую форму, распределить сверху начинку из курицы, засыпать сыром и запечь. После приготовления нарежьте блюдо порционно.

Это блюдо хорошо подойдет как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. Попробуйте картофельные лодочки с начинкой и они точно станут любимым рецептом в вашей поваренной книге.

Недавно мы писали о том, как приготовить печеный картофель с начинкой.

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