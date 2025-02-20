Картофельные лодочки с селедкой: классический рецепт украинской кухни

Картофель, сельдь, маринованный лук, может ли быть более совершенное вкусовое сочетание. Это блюдо олицетворяет в себе простоту, утонченность и настоящий вкус украинской кухни.
Картофельные лодочки с селедкой – это отличный вариант закуски, которая идеально подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. К тому же приготовление не требует много времени или сложных ингредиентов, а о рецепте рассказали на странице KITCHEN WITCHERY.
Ингредиенты
- Картофель
- 5 шт.
- Сельдь слабосоленая
- 1 шт.
- Красный лук
- 1 шт.
- Горчица острая
- 1 ч. л
- Горчица дижонская
- 1 ст. л
- Масло
- Укроп
- Уксус 9%
- 2 ч. л
- Соль
- Сахар
- Вода
- 50 мл
Приготовление
- Картошку можно приготовить несколькими способами: отварить в мундире, запечь в духовке или быстро приготовить в микроволновке. Выбирайте тот метод, который вам больше нравится. Главное – чтобы она осталась целой, но в то же время была мягкой внутри.
- Красный лук нарежьте тонкими колечками.
- В небольшой емкости смешайте уксус, соль, сахар и воду, тщательно размешайте до полного растворения.
- Залейте лук маринадом и оставьте на 10-15 минут. Это придаст ей приятный кисло-сладкий вкус, который прекрасно дополнит сельдь.
- Сельдь очистите от косточек и нарежьте небольшими кусочками.
- Чтобы блюдо приобрело особый вкус, приготовьте пикантный соус. В небольшой миске смешайте растительное масло, острую и дижонскую горчицу. Тщательно перемешайте, пока масса не станет однородной.
- Затем добавьте кусочки сельди и мелко нарезанный укроп, снова хорошо перемешайте, чтобы все компоненты пропитались ароматами.
- В готовом картофеле сделайте небольшое углубление в центре, чтобы положить начинку. В эти выемки выложите сельди с соусом. Сверху украсьте маринованным луком.
Готовое блюдо можно подавать сразу или на несколько минут, чтобы все вкусы хорошо сочетались. Подавайте с черным хлебом, свежей зеленью или даже солеными огурцами – так будет вкуснее.
Приятного аппетита!
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