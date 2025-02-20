Картофельные лодочки с селедкой: классический рецепт украинской кухни

Картофель, сельдь, маринованный лук, может ли быть более совершенное вкусовое сочетание. Это блюдо олицетворяет в себе простоту, утонченность и настоящий вкус украинской кухни.

Картофельные лодочки с селедкой – это отличный вариант закуски, которая идеально подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. К тому же приготовление не требует много времени или сложных ингредиентов, а о рецепте рассказали на странице KITCHEN WITCHERY.

Ингредиенты Картофель 5 шт. Сельдь слабосоленая 1 шт. Красный лук 1 шт. Горчица острая 1 ч. л Горчица дижонская 1 ст. л Масло Укроп Уксус 9% 2 ч. л Соль Сахар Вода 50 мл

Приготовление

Картошку можно приготовить несколькими способами: отварить в мундире, запечь в духовке или быстро приготовить в микроволновке. Выбирайте тот метод, который вам больше нравится. Главное – чтобы она осталась целой, но в то же время была мягкой внутри. Красный лук нарежьте тонкими колечками. В небольшой емкости смешайте уксус, соль, сахар и воду, тщательно размешайте до полного растворения. Залейте лук маринадом и оставьте на 10-15 минут. Это придаст ей приятный кисло-сладкий вкус, который прекрасно дополнит сельдь. Сельдь очистите от косточек и нарежьте небольшими кусочками. Чтобы блюдо приобрело особый вкус, приготовьте пикантный соус. В небольшой миске смешайте растительное масло, острую и дижонскую горчицу. Тщательно перемешайте, пока масса не станет однородной. Затем добавьте кусочки сельди и мелко нарезанный укроп, снова хорошо перемешайте, чтобы все компоненты пропитались ароматами. В готовом картофеле сделайте небольшое углубление в центре, чтобы положить начинку. В эти выемки выложите сельди с соусом. Сверху украсьте маринованным луком.

Готовое блюдо можно подавать сразу или на несколько минут, чтобы все вкусы хорошо сочетались. Подавайте с черным хлебом, свежей зеленью или даже солеными огурцами – так будет вкуснее.

Приятного аппетита!

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