Картофельные ньокки: приготовьте вкусные итальянские клецки

Картофельные ньокки несколько напоминают ленивые вареники, но у них есть своя итальянская эстетика.

На странице AL Dante Channel показали, как приготовить вкусные и ароматные картофельные ньокки к вашему ужину.

Ингредиенты Картофель 1 кг Мука 2 стакана Яйца (желтки) 2 шт. Чеснок Сливочное масло 100 г Шалфей 10-12 свежих листьев Соль Черный перец Пармезан (тертый)

Приготовление:

Приготовьте картофель:

Разогрейте духовку до 200°C, сбрызните картофель оливковым маслом и посолите;

Запекайте до готовности, примерно 1 час;

Дайте немного остыть, затем очистите и подавите.

Тесто :

Посыпьте картофель мукой и добавьте щепотку соли;

Сделайте углубление в центре и добавьте яйца;

Осторожно перемешайте руками, чтобы получилось мягкое тесто.

Формируйте ньокки:

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность;

Разделите его на 4 части и раскатайте каждую часть в длинную колбаску толщиной примерно 1,3 см.

Порежьте колбаску в куски размером 2,5 см.

Приготовьте ньокки:

Доведите до кипения большую кастрюлю подсоленной воды и закиньте в нее ньокки.

Когда они всплывут на поверхность, где-то через 2-3 минуты, достаньте их шумовкой.

Приготовьте соус:

В большой сковороде растопите масло на среднем огне;

Добавьте ньокки и поджарьте их до золотисто-коричневого цвета;

Добавьте шалфей и жарьте до хрустящей корочки;

Добавьте соль и перец.

Советы:

Подавать ньокки нужно горячими с пармезаном.

Приятного аппетита!

#italianfood #italian #recipe #food #foodporn #easyrecipes #cooking #foodie #foodblogger #foodart #potatoes #potatorecipes #vegetarian #vegan ​ @al_dante_channel Gnocchi Recipe ❂ Ingredients: 1 kg russet брюки 2 cups all-purpose flour, plus extra для dustting 2 egg yolks Čápový для шерстяного ящика салфетки: 100г неограниченного бутыля 10-12 fresh sage leaves Salt Parmesan cheese, для garnish ❂ Cooking Process: ⁃ Prepare Potatoes: Preheat ваш до 200°C (400°F). Drizzle с растительным маслом и жареным солом и солнцем и кукурузы небольшим куском, около 1 hour. Let cool slightly, the peel and pass through a potato ricer. ⁃ Make Dough: Sprinkle flour and pinch of salt over the potatoes. Make a well in the center and add the beaten egg. Используя ваши hands, необыкновенно смешиваются в виде soft dough. Do not overwork. ⁃ Shape Gnocchi: тормозите тяжкое на floured surface, отрезать его в 4 дюйма, и ролл каждого киска в long rope о 1/2 inch thick. Вырезать винтовку в 1-дюймовые дни. ⁃ Cook Gnocchi. Cook gnocchi в ванны, они есть дни, когда они float к месту, около 2-3 минут. Remove with slotted spoon. ⁃ For Sage Butter Sauce: В большом скелете, melt butter over medium heat. Добавьте гноки и печенье until golden-brown. Добавьте широкие листья и печенье until crispy. Season with salt and pepper. Сервей с Parmesan cheese. #gnocchi

Это очень вкусное, питательное и ароматное блюдо, от которого вы получите настоящее гастрономическое удовольствие.

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