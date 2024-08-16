Картофельные ньокки: приготовьте вкусные итальянские клецки

Картофельные ньокки несколько напоминают ленивые вареники, но у них есть своя итальянская эстетика.
На странице AL Dante Channel показали, как приготовить вкусные и ароматные картофельные ньокки к вашему ужину.
Ингредиенты
- Картофель
- 1 кг
- Мука
- 2 стакана
- Яйца (желтки)
- 2 шт.
- Чеснок
- Сливочное масло
- 100 г
- Шалфей
- 10-12 свежих листьев
- Соль
- Черный перец
- Пармезан (тертый)
Приготовление:
Приготовьте картофель:
- Разогрейте духовку до 200°C, сбрызните картофель оливковым маслом и посолите;
- Запекайте до готовности, примерно 1 час;
- Дайте немного остыть, затем очистите и подавите.
Тесто :
- Посыпьте картофель мукой и добавьте щепотку соли;
- Сделайте углубление в центре и добавьте яйца;
- Осторожно перемешайте руками, чтобы получилось мягкое тесто.
Формируйте ньокки:
- Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность;
- Разделите его на 4 части и раскатайте каждую часть в длинную колбаску толщиной примерно 1,3 см.
- Порежьте колбаску в куски размером 2,5 см.
Приготовьте ньокки:
- Доведите до кипения большую кастрюлю подсоленной воды и закиньте в нее ньокки.
- Когда они всплывут на поверхность, где-то через 2-3 минуты, достаньте их шумовкой.
Приготовьте соус:
- В большой сковороде растопите масло на среднем огне;
- Добавьте ньокки и поджарьте их до золотисто-коричневого цвета;
- Добавьте шалфей и жарьте до хрустящей корочки;
- Добавьте соль и перец.
Советы:
Подавать ньокки нужно горячими с пармезаном.
Приятного аппетита!
@al_dante_channel Gnocchi Recipe ❂ Ingredients: 1 kg russet брюки 2 cups all-purpose flour, plus extra для dustting 2 egg yolks Čápový для шерстяного ящика салфетки: 100г неограниченного бутыля 10-12 fresh sage leaves Salt Parmesan cheese, для garnish ❂ Cooking Process: ⁃ Prepare Potatoes: Preheat ваш до 200°C (400°F). Drizzle с растительным маслом и жареным солом и солнцем и кукурузы небольшим куском, около 1 hour. Let cool slightly, the peel and pass through a potato ricer. ⁃ Make Dough: Sprinkle flour and pinch of salt over the potatoes. Make a well in the center and add the beaten egg. Используя ваши hands, необыкновенно смешиваются в виде soft dough. Do not overwork. ⁃ Shape Gnocchi: тормозите тяжкое на floured surface, отрезать его в 4 дюйма, и ролл каждого киска в long rope о 1/2 inch thick. Вырезать винтовку в 1-дюймовые дни. ⁃ Cook Gnocchi. Cook gnocchi в ванны, они есть дни, когда они float к месту, около 2-3 минут. Remove with slotted spoon. ⁃ For Sage Butter Sauce: В большом скелете, melt butter over medium heat. Добавьте гноки и печенье until golden-brown. Добавьте широкие листья и печенье until crispy. Season with salt and pepper. Сервей с Parmesan cheese. #gnocchi #italianfood #italian #recipe #food #foodporn #easyrecipes #cooking #foodie #foodblogger #foodart #potatoes #potatorecipes #vegetarian #vegan
Это очень вкусное, питательное и ароматное блюдо, от которого вы получите настоящее гастрономическое удовольствие.
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