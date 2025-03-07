Картофельные оладьи с сыром: необычный рецепт

Картофельные оладьи очень похожи на всем любимые картофельные драники. Но в этом рецепте они готовятся не из сырого картофеля, а из картофельного пюре, которое возможно осталось у вас после ужина.
Оладьи подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, овощам или со сметаной или любым соусом.
Ингредиенты
- картофель
- 400 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- приправа для картофеля
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
Сыр твердый натрите на среднюю терку.
- Картофель помойте, очистите и отварите 20 минут с момента закипания. Воду слейте, а картофель разомните в пюре. Посолите, поперчите, добавьте приправу, муку, твердый сыр и вбейте яйцо. Перемешайте до однородной массы.
- На сковороде с небольшим количеством разогретого растительного масла, выкладывайте ложкой небольшие порции картофельного теста, придавая форму оладий, и жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с двух сторон до золотистого цвета.
- Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
Советы:
- Сыр используйте любой.
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