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Картофельные оладьи с сыром: необычный рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
274 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
209
Время на прочтение
1 мин
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Картофельные оладьи с сыром: необычный рецепт

Оладьи / Фото: Credits

Картофельные оладьи очень похожи на всем любимые картофельные драники. Но в этом рецепте они готовятся не из сырого картофеля, а из картофельного пюре, которое возможно осталось у вас после ужина.

Оладьи подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, овощам или со сметаной или любым соусом.

Ингредиенты

картофель
400 г
яйцо куриное
1 шт.
сыр твердый
100 г
мука пшеничная
2 ст. л.
приправа для картофеля
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

Сыр твердый натрите на среднюю терку.

  1. Картофель помойте, очистите и отварите 20 минут с момента закипания. Воду слейте, а картофель разомните в пюре. Посолите, поперчите, добавьте приправу, муку, твердый сыр и вбейте яйцо. Перемешайте до однородной массы.
  2. На сковороде с небольшим количеством  разогретого растительного масла, выкладывайте ложкой небольшие порции картофельного теста, придавая форму оладий, и жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с двух сторон до золотистого цвета.
  3. Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. 

Советы: 

  • Сыр используйте любой.

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