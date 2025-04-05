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Картофельные рогалики с сыром: рецепт оригинальной закуски
Картофельные рогалики с сыром — это оригинальная закуска, которая готовится из картофельного пюре с добавлением муки и сыра, а для начинки используйте любой вид сыра.
Рогалики получаются несладкие, ароматные, с хрустящей корочкой, а внутри мягкие и сочные.
Ингредиенты
- картофель
- 300 г
- мука пшеничная
- 100 г
- сыр твердый
- 100 г
- соль
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- растительное масло
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Картофель очистите, нарежьте на кусочки.
Залейте водой и варите 15 минут с момента закипания.
Воду слейте, разомните в пюре и остудите.
Сыр натрите на мелкой терке и разделите на две части.
В миску выложите картофель, одну часть сыра, муку, соль и замесите тесто.
На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто.
Раскатайте его в виде круга толщиной 0,5 сантиметров.
Нарежьте на равные треугольники.
На широкий край каждого треугольника выложите тертый сыр и заверните в форме рогаликов.
В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте рогалики с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.
Советы:
По желанию в начинку можно добавить укроп или любую зелень.
Готовые рогалики выложите на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.
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