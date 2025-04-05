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Дата публикации
Категория
Рецепты
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7
Время на прочтение
1 мин

Картофельные рогалики с сыром: рецепт оригинальной закуски

Картофельные рогалики с сыром — это оригинальная закуска, которая готовится из картофельного пюре с добавлением муки и сыра, а для начинки используйте любой вид сыра.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
275 ккал
Картофельные рогалики с сыром

Картофельные рогалики с сыром / © Credits

Рогалики получаются несладкие, ароматные, с хрустящей корочкой, а внутри мягкие и сочные.

Ингредиенты

картофель
300 г
мука пшеничная
100 г
сыр твердый
100 г
соль
растительное масло

  1. Картофель очистите, нарежьте на кусочки.

  2. Залейте водой и варите 15 минут с момента закипания.

  3. Воду слейте, разомните в пюре и остудите.

  4. Сыр натрите на мелкой терке и разделите на две части.

  5. В миску выложите картофель, одну часть сыра, муку, соль и замесите тесто.

  6. На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто.

  7. Раскатайте его в виде круга толщиной 0,5 сантиметров.

  8. Нарежьте на равные треугольники.

  9. На широкий край каждого треугольника выложите тертый сыр и заверните в форме рогаликов.

  10. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте рогалики с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

По желанию в начинку можно добавить укроп или любую зелень.

Готовые рогалики выложите на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.

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