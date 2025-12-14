- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
Картофельные шашлыки с мясом: рецепт горячего блюда к праздничному столу
Если вы хотите удивить гостей праздничным столом, но не тратить часы на сложные блюда, это блюдо именно для вас.
Фудблогер Радостина Ксения предложила простую, но очень вкусную идею: картофельные шашлыки с мясом. Они не только аппетитно выглядят, но и сочетают в себе сытность и праздничную атмосферу.
Ингредиенты
Шашлычки
Картофель вареный 8-10 шт.
Грудинка (не жирная) 500 г
Соль
Перец
Кориандр молотый 0,5 ч. л
Сушеный чеснок 0,5 ч. л
Сок половины лимона
Соус
Сметана 3 ст. л
Майонез 3 ст. л
Масло 1 ст. л
Соль
Перец
Чеснок 3 зубчика
Укроп 1 пучок
Приготовление
Картофель: варим целиком в подсоленной воде почти до готовности. Важно — не переварить, чтобы он держал форму на шпажках.
Мясо: маринуем в специях, соли и лимонном соке.
Соус: смешиваем сметану, майонез, масло, измельченный чеснок, соль, перец и укроп.
Формирование шашлыков: на деревянные шпажки поочередно нанизываем картофель и мясо.
Запекание: перекладываем на противень, смазываем соусом и ставим в разогретую духовку на 30 мин при 180°C.
Советы
Не переваривайте картофель, он должен быть почти готовым, чтобы во время запекания не распался.
Маринуйте мясо заранее, минимум на 30 мин, так оно будет сочнее.
Соус можно адаптировать: добавьте немного горчицы для пикантности или лимонной цедры для свежести.
Эти шашлычки можно подавать не только на праздники, но и на семейный ужин или пикник, а если приготовить соус заранее, процесс становится еще быстрее.