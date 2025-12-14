Картофельные шашлыки с мясом: рецепт горячего блюда к праздничному столу

Картофельные шашлыки с мясом tiktok.com_@radostina_ksenia_

Фудблогер Радостина Ксения предложила простую, но очень вкусную идею: картофельные шашлыки с мясом. Они не только аппетитно выглядят, но и сочетают в себе сытность и праздничную атмосферу.

Ингредиенты

Шашлычки

Картофель вареный 8-10 шт.

Грудинка (не жирная) 500 г

Соль

Перец

Кориандр молотый 0,5 ч. л

Сушеный чеснок 0,5 ч. л

Сок половины лимона

Соус

Сметана 3 ст. л

Майонез 3 ст. л

Масло 1 ст. л

Соль

Перец

Чеснок 3 зубчика

Укроп 1 пучок

Приготовление

Картофель: варим целиком в подсоленной воде почти до готовности. Важно — не переварить, чтобы он держал форму на шпажках. Мясо: маринуем в специях, соли и лимонном соке. Соус: смешиваем сметану, майонез, масло, измельченный чеснок, соль, перец и укроп. Формирование шашлыков: на деревянные шпажки поочередно нанизываем картофель и мясо. Запекание: перекладываем на противень, смазываем соусом и ставим в разогретую духовку на 30 мин при 180°C.

Советы

Не переваривайте картофель, он должен быть почти готовым, чтобы во время запекания не распался.

Маринуйте мясо заранее, минимум на 30 мин, так оно будет сочнее.

Соус можно адаптировать: добавьте немного горчицы для пикантности или лимонной цедры для свежести.

Эти шашлычки можно подавать не только на праздники, но и на семейный ужин или пикник, а если приготовить соус заранее, процесс становится еще быстрее.