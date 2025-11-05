Картофельные зразы: рецепт вкусного украинского блюда

Картофельные зразы: / © Credits

Рецепт со страницы Будет вкусно вместе — это отличный пример того, как из обычных ингредиентов можно приготовить что-то по-настоящему уютное, вкусное и универсальное.

Ингредиенты Картофельное пюре 400г Яйцо 1 шт. Мука 100г Крахмал 1 ст. л Соль Специи (черный перец, сушеный чеснок и мускатный орех) Твердый сыр Масло

Приготовление

Разомните картофельное пюре вилкой, чтобы не было комочков. Добавьте яйцо, специи, муку и крахмал. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Отщипните кусочек теста, сформуйте кружочек, положите внутрь тертый сыр и аккуратно защипните края, как вареник. Можно придать форму шарика или лепешки. На разогретом масле обжарьте картофельные зразы по бокам до золотистой корочки. Чтобы блюдо было менее жирным, выложите готовые картофельные зразы на бумажное полотенце, оно впитает лишнее масло.

Советы

Подавайте со сметаной, чесночным соусом или грибной подливкой.

Добавьте к начинке жареные грибы, ветчину или зелень.

Если вы любите запеченную версию, выложите обжаренные картофельные зразы в форму, посыпьте сыром и запекайте еще 10 мин в духовке.

Картофельные зразы — блюдо, которое готовят по всей Украине, особенно на западе. Это пример умной кухни без отходов, когда остатки картофельного пюре превращаются в что-то новое и вкусное. Сегодня этот рецепт переживает настоящее возрождение, его подают даже в модных кафе в современной интерпретации.