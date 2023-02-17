Картофельные зразы с грибами: классический рецепт

Зразы из картофельного теста похожи на пирожки с начинкой. Их хорошо подавать со сметанным соусом или с любимыми соленьями.
У этого блюда есть масса достоинств: простота в приготовлении, бюджетная цена продуктов, сытность готового продукта. Отваренный картофель хорошо разминают, после чего соединяют с яйцом и мукой. Получившаяся масса и будет основой зраз.
Ингредиенты
- картофель – 1 кг
- грибы – 300 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 2 ст. л. (в тесто) + для панировки
- репчатый лук – 2 шт.
- соль
- растительное масло – для жарки
Приготовление
Очистите картофель, залейте водой и отварите до готовности. Отвар слейте, а картофель разомните в пюре, затем добавьте яйца и муку. Картофельное тесто хорошо перемешайте до однородного состояния.
Нарежьте мелко грибы и лук. Разогрейте сковороду и обжарьте лук до золотистого цвета, после чего добавьте грибы, посолите и тушите до готовности.
Руки смажьте растительным маслом, чтобы картофель к ним не приставал. Из картофельного теста формируйте лепешки одинакового размера. В центр положите грибную начинку и сформируйте котлету, обваляйте в муке. Выкладывайте зразы на сковороду с разогретым маслом и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы
- Зразы лучше лепить из теплого теста, только что приготовленного.
- Вместо шампиньонов можно взять и лесные грибы.
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