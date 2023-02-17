Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Картофельные зразы с грибами: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
798
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Картофельные зразы с грибами: классический рецепт

Фото: Credits

Зразы из картофельного теста похожи на пирожки с начинкой. Их хорошо подавать со сметанным соусом или с любимыми соленьями.

У этого блюда есть масса достоинств: простота в приготовлении, бюджетная цена продуктов, сытность готового продукта. Отваренный картофель хорошо разминают, после чего соединяют с яйцом и мукой. Получившаяся масса и будет основой зраз.

Ингредиенты

  • картофель – 1 кг
  • грибы – 300 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 2 ст. л. (в тесто) + для панировки
  • репчатый лук – 2 шт.
  • соль
  • растительное масло –  для жарки

Приготовление

Очистите картофель, залейте водой и отварите до готовности. Отвар слейте, а картофель разомните в пюре, затем добавьте яйца и муку. Картофельное тесто хорошо перемешайте до однородного состояния.

Нарежьте мелко грибы и лук. Разогрейте сковороду и обжарьте лук до золотистого цвета, после чего добавьте грибы, посолите и тушите до готовности.

Руки смажьте растительным маслом, чтобы картофель к ним не приставал. Из картофельного теста формируйте лепешки одинакового размера. В центр положите грибную начинку и сформируйте котлету, обваляйте в муке. Выкладывайте зразы на сковороду с разогретым маслом и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

  • Зразы лучше лепить из теплого теста, только что приготовленного.
  • Вместо шампиньонов можно взять и лесные грибы.

Читайте также: 

Это блюдо станет вашим любимым завтраком: рецепт яичницы в кунжуте

Это блюдо станет вашим любимым завтраком: рецепт яичницы в кунжуте

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
798
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация