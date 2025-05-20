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Картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт вкусного картофельного блюда
Ароматные, золотистые, нежные внутри и с аппетитной корочкой — картофельные зразы с грибной начинкой давно стали любимым блюдом украинских семей.
Этот вариант не только вкусный, но и универсальный: подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола. А главное — готовятся из доступных ингредиентов и без особого труда. Как все правильно сделать рассказали на странице kathycoooks.
Ингредиенты
Для картофельного теста
Картофель 600 г
Яйцо 1 шт.
Мука 2 ст. л
Соль
Перец
Растительное масло
Для грибной начинки
Грибы (шампиньоны или лесные) 200 г
Лук 1 шт.
Крем-сыр 2 ст. л
Соль
Перец
Сушеный чеснок
Сливочное масло
Приготовление
Очистить картофель, нарезать кубиками и отварить до готовности в подсоленной воде.
Слейте воду, разомните картофель в пюре, дайте полностью остыть.
Добавьте в пюре яйцо, соль, перец и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, чуть-чуть липкое тесто (при необходимости можно добавить еще 1 ст. л муки).
Нарежьте грибы и лук кубиками.
Обжарьте лук до прозрачности на сливочном масле, добавьте грибы.
Жарьте до испарения влаги и золотистого цвета. Добавьте соль, перец и немного сушеного чеснока.
Снимите с огня, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте. Дайте начинке остыть.
Из картофельной массы сформируйте шарик, сделайте в центре углубления.
Уложите немного грибной начинки и аккуратно залепите, сформируйте овальную или круглую сразу.
Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 3–4 мин с каждой стороны).
Советы:
Если картофель очень влажный — добавьте немного больше муки или 1–2 ст.л крахмала.
Для более хрустящей корочки можно обвалять зразы в сухарях или манке перед жаркой.
Крем-сыр прекрасно обогащает начинку вкусом — он придает сливочной нежности. Но его можно заменить домашним сыром или натертым твердым сыром.
Подавайте горячими со сметаной, грибным соусом или зеленью. Идеально сочетаются с легким салатом из свежих овощей.
Дети обычно любят эти зразы, особенно с более мягкой начинкой. Если вы или ваш ребенок не любит грибы, попробуйте вариант с сыром, курицей или пюре из брокколи.