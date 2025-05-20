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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

Картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт вкусного картофельного блюда

Ароматные, золотистые, нежные внутри и с аппетитной корочкой — картофельные зразы с грибной начинкой давно стали любимым блюдом украинских семей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт вкусного картофельного блюда

Картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт вкусного картофельного блюда / © Credits

Этот вариант не только вкусный, но и универсальный: подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола. А главное — готовятся из доступных ингредиентов и без особого труда. Как все правильно сделать рассказали на странице kathycoooks.

Ингредиенты

Для картофельного теста

  • Картофель 600 г

  • Яйцо 1 шт.

  • Мука 2 ст. л

  • Соль

  • Перец

  • Растительное масло

Для грибной начинки

  • Грибы (шампиньоны или лесные) 200 г

  • Лук 1 шт.

  • Крем-сыр 2 ст. л

  • Соль

  • Перец

  • Сушеный чеснок

  • Сливочное масло

Приготовление

  1. Очистить картофель, нарезать кубиками и отварить до готовности в подсоленной воде.

  2. Слейте воду, разомните картофель в пюре, дайте полностью остыть.

  3. Добавьте в пюре яйцо, соль, перец и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, чуть-чуть липкое тесто (при необходимости можно добавить еще 1 ст. л муки).

  4. Нарежьте грибы и лук кубиками.

  5. Обжарьте лук до прозрачности на сливочном масле, добавьте грибы.

  6. Жарьте до испарения влаги и золотистого цвета. Добавьте соль, перец и немного сушеного чеснока.

  7. Снимите с огня, добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте. Дайте начинке остыть.

  8. Из картофельной массы сформируйте шарик, сделайте в центре углубления.

  9. Уложите немного грибной начинки и аккуратно залепите, сформируйте овальную или круглую сразу.

  10. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 3–4 мин с каждой стороны).

Советы:

  • Если картофель очень влажный — добавьте немного больше муки или 1–2 ст.л крахмала.

  • Для более хрустящей корочки можно обвалять зразы в сухарях или манке перед жаркой.

  • Крем-сыр прекрасно обогащает начинку вкусом — он придает сливочной нежности. Но его можно заменить домашним сыром или натертым твердым сыром.

Подавайте горячими со сметаной, грибным соусом или зеленью. Идеально сочетаются с легким салатом из свежих овощей.

Дети обычно любят эти зразы, особенно с более мягкой начинкой. Если вы или ваш ребенок не любит грибы, попробуйте вариант с сыром, курицей или пюре из брокколи.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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