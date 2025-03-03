Картофельные зразы с яйцом и зеленым луком: классический рецепт

Картофельные зразы с начинкой напоминают пирожки, но намного вкуснее и нежнее, так как в них совсем мало муки.
Начинка из зеленого лука и яиц отлично сочетается с картофельным пюре. Подайте зразы горячими со сметаной или соусом.
Ингредиенты:
Для картофельного теста:
- картофель – 500 гр;
- яйца – 1 шт;
- мука пшеничная – 50 гр;
- соль.
Для начинки:
- яйца куриные – 3 шт;
- лук зеленый – 0,5 пучка;
- перец черный молотый;
- соль;
- панировочные сухари – 0,5 стакана;
- растительное масло.
Приготовление:
- Лук зеленый промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
- Яйца сварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
- Соедините лук с яйцами, поперчите, посолите и перемешайте.
- Картофель очистите, разрежьте на кусочки, отварите в кипящей подсоленной воде 15 минут. Воду слейте, вбейте яйцо и разомните в пюре. В теплое пюре добавьте муку и перемешайте.
- Возьмите немного картофельного теста, скатайте его в шарик, немного приплюсните, чтобы получилась лепешка. В центр выложите начинку, соедините и аккуратно залепите края. Обваляйте в панировочных сухарях и таким образом, сформируйте остальные зразы.
- Обжарьте на сковороде с небольшим количеством разогретого растительного масла, с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета и хрустящей корочки.
Советы:
Запанировать зразы можно и в муке.
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