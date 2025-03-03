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Картофельные зразы с яйцом и зеленым луком: классический рецепт

Картофельные зразы с яйцом и зеленым луком: классический рецепт

Картофельные зразы / Фото: Credits

Картофельные зразы с начинкой напоминают пирожки, но намного вкуснее и нежнее, так как в них совсем мало муки. 

Начинка из зеленого лука и яиц отлично сочетается с картофельным пюре. Подайте зразы горячими со сметаной или соусом.

Ингредиенты:

Для картофельного теста:

  • картофель – 500 гр;
  • яйца – 1 шт;
  • мука пшеничная – 50 гр;
  • соль.

Для начинки:

  • яйца куриные – 3 шт;
  • лук зеленый – 0,5 пучка;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • панировочные сухари – 0,5 стакана;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Лук зеленый промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
  2. Яйца сварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
  3. Соедините лук с яйцами, поперчите, посолите и перемешайте.
  4. Картофель очистите, разрежьте на кусочки, отварите в кипящей подсоленной воде 15 минут. Воду слейте, вбейте яйцо и разомните в пюре. В теплое пюре добавьте муку и перемешайте.
  5. Возьмите немного картофельного теста, скатайте его в шарик, немного приплюсните, чтобы получилась лепешка. В центр выложите начинку, соедините и аккуратно залепите края. Обваляйте в панировочных сухарях и таким образом, сформируйте остальные зразы.
  6. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством разогретого растительного масла, с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Советы:

Запанировать зразы можно и в муке.

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