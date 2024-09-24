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Картофельный гратен: рецепт роскошного гарнира

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
614
Время на прочтение
1 мин
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Картофельный гратен: рецепт роскошного гарнира

Картофельный гратен / Фото: Credits

Картофельный гратен – это запеченный в духовке картофель с молоком, сливками и сыром. Ароматное и несложное в приготовлении блюдо.

Идеальный вариант блюда на праздничный стол. Картофель получается в сливочном соусе, с луком и чесноком под румяной сырной корочкой.

Ингредиенты

картофель
6-8 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
сливки 20%
200 мл
молоко 2,5%
400 мл
сыр твердый
150 г
мука пшеничная
3 ст. л.
сливочное масло
50 г
растительное масло
1 ст. л.
мускатный орех молотый
перец черный молотый
соль
  1. Картофель очистите и нарежьте на очень тонкие слайсы. 
  2. Сыр твердый натрите на крупной терке.

Для соуса:

  1. Лук и чеснок очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте сливочное масло, частями всыпьте муку, перемешивая, а через три минуты постепенно влейте молоко, постоянно перемешивая. Поперчите, посолите, добавьте мускатный орех, влейте сливки и доведите до загустения.
  2. Картофель выложите на противень вертикально, посолите, залейте соусом и посыпьте сыром. Запекайте при температуре 180 градусов 55 минут.

Советы:

  • Готовый картофель можно посыпать зеленью.

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