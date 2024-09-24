Картофельный гратен: рецепт роскошного гарнира

Картофельный гратен – это запеченный в духовке картофель с молоком, сливками и сыром. Ароматное и несложное в приготовлении блюдо.
Идеальный вариант блюда на праздничный стол. Картофель получается в сливочном соусе, с луком и чесноком под румяной сырной корочкой.
Ингредиенты
- картофель
- 6-8 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- сливки 20%
- 200 мл
- молоко 2,5%
- 400 мл
- сыр твердый
- 150 г
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- сливочное масло
- 50 г
- растительное масло
- 1 ст. л.
- мускатный орех молотый
- перец черный молотый
- соль
- Картофель очистите и нарежьте на очень тонкие слайсы.
- Сыр твердый натрите на крупной терке.
Для соуса:
- Лук и чеснок очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте сливочное масло, частями всыпьте муку, перемешивая, а через три минуты постепенно влейте молоко, постоянно перемешивая. Поперчите, посолите, добавьте мускатный орех, влейте сливки и доведите до загустения.
- Картофель выложите на противень вертикально, посолите, залейте соусом и посыпьте сыром. Запекайте при температуре 180 градусов 55 минут.
Советы:
- Готовый картофель можно посыпать зеленью.
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