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Картофельный хлеб: рецепт интересного ирландского блюда к вашему столу

Картофельный хлеб: рецепт интересного ирландского блюда к вашему столу

Картофельный хлеб / Фото: Credits

Попробуйте приготовить эти картофельные хлебцы утром и они понравятся всей вашей семье. Они очень вкусные и питательные.

На странице Bored of Lunch показали, как приготовить классический картофельный ирландский хлеб, от которого почти невозможно оторваться.

Ингредиенты

Картофель
3 шт.
Сливочное масло
1 ст. л
Мука
120 г
Разрыхлитель
3/4 ч. л
Соль

Приготовление:

  • Отварите картофель, около 20-25 минут, чтобы он стал мягким;
  • Потолчите ее с маслом и дайте остыть;
  • Добавьте муку, разрыхлитель, соль и смешайте все в тесто;
  • Выложите его на посыпанную мукой поверхность, раскатайте в блинчик и нарежьте квадратиками;
  • Обжарьте каждый хлебец на сухой сковороде по 4-5 мин с каждой стороны.

Советы:

Можно жарить во фритюре в растительном масле 1-2 минуты с каждой стороны.

Автор отметил, что приготовить немного хлеба никогда не получается, поэтому рецепт рассчитан на 10-12 штук.

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