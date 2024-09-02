Картофельный хлеб: рецепт интересного ирландского блюда к вашему столу

Попробуйте приготовить эти картофельные хлебцы утром и они понравятся всей вашей семье. Они очень вкусные и питательные.

На странице Bored of Lunch показали, как приготовить классический картофельный ирландский хлеб, от которого почти невозможно оторваться.

Ингредиенты Картофель 3 шт. Сливочное масло 1 ст. л Мука 120 г Разрыхлитель 3/4 ч. л Соль

Приготовление:

Отварите картофель, около 20-25 минут, чтобы он стал мягким;

Потолчите ее с маслом и дайте остыть;

Добавьте муку, разрыхлитель, соль и смешайте все в тесто;

Выложите его на посыпанную мукой поверхность, раскатайте в блинчик и нарежьте квадратиками;

Обжарьте каждый хлебец на сухой сковороде по 4-5 мин с каждой стороны.

Советы:

Можно жарить во фритюре в растительном масле 1-2 минуты с каждой стороны.

Автор отметил, что приготовить немного хлеба никогда не получается, поэтому рецепт рассчитан на 10-12 штук.

Читайте также: