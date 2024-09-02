Картофельный хлеб: рецепт интересного ирландского блюда к вашему столу

Попробуйте приготовить эти картофельные хлебцы утром и они понравятся всей вашей семье. Они очень вкусные и питательные.
На странице Bored of Lunch показали, как приготовить классический картофельный ирландский хлеб, от которого почти невозможно оторваться.
Ингредиенты
- Картофель
- 3 шт.
- Сливочное масло
- 1 ст. л
- Мука
- 120 г
- Разрыхлитель
- 3/4 ч. л
- Соль
Приготовление:
- Отварите картофель, около 20-25 минут, чтобы он стал мягким;
- Потолчите ее с маслом и дайте остыть;
- Добавьте муку, разрыхлитель, соль и смешайте все в тесто;
- Выложите его на посыпанную мукой поверхность, раскатайте в блинчик и нарежьте квадратиками;
- Обжарьте каждый хлебец на сухой сковороде по 4-5 мин с каждой стороны.
Советы:
Можно жарить во фритюре в растительном масле 1-2 минуты с каждой стороны.
Автор отметил, что приготовить немного хлеба никогда не получается, поэтому рецепт рассчитан на 10-12 штук.
Читайте также:
- Чесничные пампушки: рецепт ароматной выпечки к украинскому борщу
- Бесдрожжевая булочка: рецепт пышной выпечки с любимой начинкой
- Салат "Цезарь" с заправкой из авокадо: интересный рецепт известного блюда