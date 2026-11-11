Картофельный пирог по рецепту XVIII века: фудблогер повторил блюдо, которое готовили в Америке 200 лет назад

Картофельный пирог / © Associated Press

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Оказывается, некоторые блюда из прошлого ничуть не уступают современным рецептам по простоте и аппетитности. Один из таких гастрономических экспериментов — картофельный пирогсиз кулинарной книги «American Cookery» Амелии Симмонс, изданной в 1796 году.

Фудблогер Майк Смит решил возродить этот рецепт. Он сохранил его историческую основу, однако несколько изменил пропорции и отказался от сахара. В результате получилась сытная несладкая выпечка с нежной картофельной начинкой, ароматом сливочного масла и лёгкой винной ноткой.

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В Новой Англии 1770-х годов, в период Американской революции, картофель стал важной частью рациона различных слоёв населения. Он был сытным, питательным и доступным, а значит, прекрасно подходил для повседневной кухни.

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Ингредиенты

Для начинки

отварной картофель — 450 г

растопленное сливочное масло — 60 г

теплое молоко — 50 г

соль — 12 г

яйцо — 1 шт.

яичный желток — 1 шт.

мадера — 15 г

зеленый лук — 50 г

чёрный перец

Для теста

мука — 350 г

сливочное масло или свиной жир (можно использовать смесь обоих) — 113 г

соль — 6 г

холодная вода

Приготовление

Смешайте муку с солью и холодным маслом или жиром. Добавляйте холодную воду постепенно, пока тесто не соберется в однородный ком. Раскатайте его и выложите в форму для пирога. Разогрейте духовку до 175°C. Выпекайте тесто примерно 25 минут, чтобы оно немного подсохло и держало форму. Смешайте отварной картофель, растопленное сливочное масло, теплое молоко, яйцо и желток. Добавьте мадеру, мелко нарезанный зеленый лук, соль и черный перец. Перемешайте до однородности. Выложите начинку на предварительно испеченную основу. Накройте верхним слоем теста и соедините края. Смажьте поверхность взбитым яйцом, чтобы после выпечки образовалась аппетитная золотистая корочка. Поставьте пирог в духовку при температуре 175°C на 45–60 мин. Ориентируйтесь на золотистый цвет корочки. Перед подачей оставьте пирог на некоторое время, чтобы начинка стабилизировалась, а кусочки хорошо держали форму.

Этот рецепт — интересный способ посмотреть на привычный картофель с другой стороны. Вместо традиционного гарнира она становится основой сытного пирога с нежной начинкой и хрустящей корочкой. Особенность рецепта ещё и в том, что он показывает, насколько близкими могут быть кулинарные традиции разных эпох.

Картофельный пирог — не просто гастрономическая диковинка из кулинарной книги 1796 года, а возможность воссоздать небольшой фрагмент истории на собственной кухне.

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