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Картофельный пирог по рецепту XVIII века: фудблогер повторил блюдо, которое готовили в Америке 200 лет назад
Картофель, сливочное масло, молоко, яйца и зеленый лук — на первый взгляд, обычный набор продуктов для домашней выпечки, однако у этого пирога есть особая история, ведь его рецепт был опубликован ещё в 1796 году в одной из первых американских кулинарных книг.
Оказывается, некоторые блюда из прошлого ничуть не уступают современным рецептам по простоте и аппетитности. Один из таких гастрономических экспериментов — картофельный пирогсиз кулинарной книги «American Cookery» Амелии Симмонс, изданной в 1796 году.
Фудблогер Майк Смит решил возродить этот рецепт. Он сохранил его историческую основу, однако несколько изменил пропорции и отказался от сахара. В результате получилась сытная несладкая выпечка с нежной картофельной начинкой, ароматом сливочного масла и лёгкой винной ноткой.
В Новой Англии 1770-х годов, в период Американской революции, картофель стал важной частью рациона различных слоёв населения. Он был сытным, питательным и доступным, а значит, прекрасно подходил для повседневной кухни.
Ингредиенты
Для начинки
отварной картофель — 450 г
растопленное сливочное масло — 60 г
теплое молоко — 50 г
соль — 12 г
яйцо — 1 шт.
яичный желток — 1 шт.
мадера — 15 г
зеленый лук — 50 г
чёрный перец
Для теста
мука — 350 г
сливочное масло или свиной жир (можно использовать смесь обоих) — 113 г
соль — 6 г
холодная вода
Приготовление
Смешайте муку с солью и холодным маслом или жиром.
Добавляйте холодную воду постепенно, пока тесто не соберется в однородный ком.
Раскатайте его и выложите в форму для пирога.
Разогрейте духовку до 175°C.
Выпекайте тесто примерно 25 минут, чтобы оно немного подсохло и держало форму.
Смешайте отварной картофель, растопленное сливочное масло, теплое молоко, яйцо и желток.
Добавьте мадеру, мелко нарезанный зеленый лук, соль и черный перец.
Перемешайте до однородности.
Выложите начинку на предварительно испеченную основу.
Накройте верхним слоем теста и соедините края.
Смажьте поверхность взбитым яйцом, чтобы после выпечки образовалась аппетитная золотистая корочка.
Поставьте пирог в духовку при температуре 175°C на 45–60 мин. Ориентируйтесь на золотистый цвет корочки.
Перед подачей оставьте пирог на некоторое время, чтобы начинка стабилизировалась, а кусочки хорошо держали форму.
Этот рецепт — интересный способ посмотреть на привычный картофель с другой стороны. Вместо традиционного гарнира она становится основой сытного пирога с нежной начинкой и хрустящей корочкой. Особенность рецепта ещё и в том, что он показывает, насколько близкими могут быть кулинарные традиции разных эпох.
Картофельный пирог — не просто гастрономическая диковинка из кулинарной книги 1796 года, а возможность воссоздать небольшой фрагмент истории на собственной кухне.