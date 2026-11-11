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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Картофельный пирог по рецепту XVIII века: фудблогер повторил блюдо, которое готовили в Америке 200 лет назад

Картофель, сливочное масло, молоко, яйца и зеленый лук — на первый взгляд, обычный набор продуктов для домашней выпечки, однако у этого пирога есть особая история, ведь его рецепт был опубликован ещё в 1796 году в одной из первых американских кулинарных книг.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Картофельный пирог

Картофельный пирог / © Associated Press

Оказывается, некоторые блюда из прошлого ничуть не уступают современным рецептам по простоте и аппетитности. Один из таких гастрономических экспериментов — картофельный пирогсиз кулинарной книги «American Cookery» Амелии Симмонс, изданной в 1796 году.

Фудблогер Майк Смит решил возродить этот рецепт. Он сохранил его историческую основу, однако несколько изменил пропорции и отказался от сахара. В результате получилась сытная несладкая выпечка с нежной картофельной начинкой, ароматом сливочного масла и лёгкой винной ноткой.

В Новой Англии 1770-х годов, в период Американской революции, картофель стал важной частью рациона различных слоёв населения. Он был сытным, питательным и доступным, а значит, прекрасно подходил для повседневной кухни.

Ингредиенты

Для начинки

  • отварной картофель — 450 г

  • растопленное сливочное масло — 60 г

  • теплое молоко — 50 г

  • соль — 12 г

  • яйцо — 1 шт.

  • яичный желток — 1 шт.

  • мадера — 15 г

  • зеленый лук — 50 г

  • чёрный перец

Для теста

  • мука — 350 г

  • сливочное масло или свиной жир (можно использовать смесь обоих) — 113 г

  • соль — 6 г

  • холодная вода

Приготовление

  1. Смешайте муку с солью и холодным маслом или жиром.

  2. Добавляйте холодную воду постепенно, пока тесто не соберется в однородный ком.

  3. Раскатайте его и выложите в форму для пирога.

  4. Разогрейте духовку до 175°C.

  5. Выпекайте тесто примерно 25 минут, чтобы оно немного подсохло и держало форму.

  6. Смешайте отварной картофель, растопленное сливочное масло, теплое молоко, яйцо и желток.

  7. Добавьте мадеру, мелко нарезанный зеленый лук, соль и черный перец.

  8. Перемешайте до однородности.

  9. Выложите начинку на предварительно испеченную основу.

  10. Накройте верхним слоем теста и соедините края.

  11. Смажьте поверхность взбитым яйцом, чтобы после выпечки образовалась аппетитная золотистая корочка.

  12. Поставьте пирог в духовку при температуре 175°C на 45–60 мин. Ориентируйтесь на золотистый цвет корочки.

  13. Перед подачей оставьте пирог на некоторое время, чтобы начинка стабилизировалась, а кусочки хорошо держали форму.

Этот рецепт — интересный способ посмотреть на привычный картофель с другой стороны. Вместо традиционного гарнира она становится основой сытного пирога с нежной начинкой и хрустящей корочкой. Особенность рецепта ещё и в том, что он показывает, насколько близкими могут быть кулинарные традиции разных эпох.

Картофельный пирог — не просто гастрономическая диковинка из кулинарной книги 1796 года, а возможность воссоздать небольшой фрагмент истории на собственной кухне.

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