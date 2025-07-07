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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Картофельный пирог: рецепт на скорую руку

Если вы в поисках быстрого, вкусного и полезного рецепта, который не требует десятков ингредиентов и часов на кухне, тогда этот картофельный пирог — именно то, что вам нужно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Картофельный пирог с овощами instagram.com_samura_cooking

Картофельный пирог с овощами instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Простой в приготовлении, сытный, яркий и универсальный — он одинаково хорошо подходит как к завтраку, так и к ужину. Фудблогер и автор страницы Samura, известный своими лаконичными, но эффектными рецептами, поделился своей версией этой вкуснятины.

Ингредиенты

Вареная картошка
4-5 шт.
Болгарский перец
1 шт.
Помидор
1 шт.
шпинат
1 горсть
Яйца
3 шт.
Молоко
120 мл
Тертый сыр
½ стакана
Соль
Перец
Оливковое масла (или сливочное масло)

Приготовление

  1. В круглую форму для запекания выложите очищенный вареный картофель. С помощью стакана или толкушки равномерно разомните его, сформируйте плотную «лепешку» с бортиками. Это будет основа пирога.

  2. На картофельную основу выложите нарезанный болгарский перец, помидор и шпинат. Распределите равномерно по всей поверхности.

  3. В отдельной миске взбейте яйца с молоком, добавьте щепотку соли и перца. Залейте этой смесью овощи в форме.

  4. Посыпьте все сверху тертым сыром — щедро, но равномерно. Именно сыр образует аппетитную золотистую корочку.

  5. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку до 180°C. Выпекайте 25-30 мин, пока заливка не «схватится», а сыр не станет золотистым.

  6. Подавать пирог лучше всего теплым. К нему прекрасно подходит ложка сметаны, соус на йогуртовой основе или легкий салат из зелени.

Этот картофельный пирог — настоящее блюдо-конструктор, которое спасает в ситуациях «нечего готовить» и «все под рукой». Минимум усилий, максимум вкуса — именно то, что нужно современной хозяйке в обыденном темпе жизни.

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