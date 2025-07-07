Картофельный пирог: рецепт на скорую руку

Картофельный пирог с овощами instagram.com_samura_cooking / © Instagram

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Простой в приготовлении, сытный, яркий и универсальный — он одинаково хорошо подходит как к завтраку, так и к ужину. Фудблогер и автор страницы Samura, известный своими лаконичными, но эффектными рецептами, поделился своей версией этой вкуснятины.

Ингредиенты Вареная картошка 4-5 шт. Болгарский перец 1 шт. Помидор 1 шт. шпинат 1 горсть Яйца 3 шт. Молоко 120 мл Тертый сыр ½ стакана Соль Перец Оливковое масла (или сливочное масло)

Приготовление

В круглую форму для запекания выложите очищенный вареный картофель. С помощью стакана или толкушки равномерно разомните его, сформируйте плотную «лепешку» с бортиками. Это будет основа пирога. На картофельную основу выложите нарезанный болгарский перец, помидор и шпинат. Распределите равномерно по всей поверхности. В отдельной миске взбейте яйца с молоком, добавьте щепотку соли и перца. Залейте этой смесью овощи в форме. Посыпьте все сверху тертым сыром — щедро, но равномерно. Именно сыр образует аппетитную золотистую корочку. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку до 180°C. Выпекайте 25-30 мин, пока заливка не «схватится», а сыр не станет золотистым. Подавать пирог лучше всего теплым. К нему прекрасно подходит ложка сметаны, соус на йогуртовой основе или легкий салат из зелени.

Этот картофельный пирог — настоящее блюдо-конструктор, которое спасает в ситуациях «нечего готовить» и «все под рукой». Минимум усилий, максимум вкуса — именно то, что нужно современной хозяйке в обыденном темпе жизни.