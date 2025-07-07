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Картофельный пирог: рецепт на скорую руку
Если вы в поисках быстрого, вкусного и полезного рецепта, который не требует десятков ингредиентов и часов на кухне, тогда этот картофельный пирог — именно то, что вам нужно.
Простой в приготовлении, сытный, яркий и универсальный — он одинаково хорошо подходит как к завтраку, так и к ужину. Фудблогер и автор страницы Samura, известный своими лаконичными, но эффектными рецептами, поделился своей версией этой вкуснятины.
Ингредиенты
- Вареная картошка
- 4-5 шт.
- Болгарский перец
- 1 шт.
- Помидор
- 1 шт.
- шпинат
- 1 горсть
- Яйца
- 3 шт.
- Молоко
- 120 мл
- Тертый сыр
- ½ стакана
- Соль
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- Перец
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- Оливковое масла (или сливочное масло)
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Приготовление
В круглую форму для запекания выложите очищенный вареный картофель. С помощью стакана или толкушки равномерно разомните его, сформируйте плотную «лепешку» с бортиками. Это будет основа пирога.
На картофельную основу выложите нарезанный болгарский перец, помидор и шпинат. Распределите равномерно по всей поверхности.
В отдельной миске взбейте яйца с молоком, добавьте щепотку соли и перца. Залейте этой смесью овощи в форме.
Посыпьте все сверху тертым сыром — щедро, но равномерно. Именно сыр образует аппетитную золотистую корочку.
Поставьте форму в предварительно разогретую духовку до 180°C. Выпекайте 25-30 мин, пока заливка не «схватится», а сыр не станет золотистым.
Подавать пирог лучше всего теплым. К нему прекрасно подходит ложка сметаны, соус на йогуртовой основе или легкий салат из зелени.
Этот картофельный пирог — настоящее блюдо-конструктор, которое спасает в ситуациях «нечего готовить» и «все под рукой». Минимум усилий, максимум вкуса — именно то, что нужно современной хозяйке в обыденном темпе жизни.