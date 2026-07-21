Картофельный пирог с луком-пореем и чедером: рецепт сытного пирога, который может стать фаворитом на вашей кухне

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

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Классический французский киш традиционно готовят из песочного теста, но этот рецепт предлагает интересную альтернативу — основу из отварного картофеля. Она получается нежной внутри, с легкой румяной корочкой снаружи и прекрасно сочетается с сочной начинкой.

Фуд-блогер Анна Симячко назвала этот вариант максимально простым, полезным и вкусным. И с этим трудно не согласиться, ведь здесь минимум сложных ингредиентов и несложная технология приготовления.

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

Ингредиенты

Для картофельной основы

картофель — 1 кг

оливковое масло — 3 ст.

соль

черный перец

итальянские травы

Для начинки

лук-порей — 2 стебля

куриное филе — 300 г (примерно одна большая грудка)

сыр чеддер (или любой любимый твёрдый сыр) — 200 г

Для заливки

яйца — 3 шт.

рикотта, сметана или густой натуральный йогурт — 200 г

соль

перец

По желанию пирог можно украсить несколькими веточками свежего тимьяна.

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Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

Приготовление

Сначала отварите картофель в кожуре до готовности, а затем дайте ему остыть. Смажьте форму для выпечки оливковым или сливочным маслом. Выложите картофель и с помощью обычного стакана сформируйте ровное дно и бортики будущего пирога. Если картофель прилипает, стакан можно слегка смачивать водой. Поставьте основу в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 15–20 минут, чтобы она стала золотистой. Тем временем обжарьте на оливковом масле лук-порей с солью, перцем и итальянскими травами. Добавьте нарезанное куриное филе и готовьте до появления легкой золотистой корочки. Готовую начинку равномерно распределите по картофельной основе. Для заливки смешайте яйца с рикоттой. По желанию её можно заменить сметаной или густым натуральным йогуртом. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте. Вылейте смесь поверх начинки, щедро посыпьте тёртым сыром чеддер. Если любите ароматные травы, добавьте сверху несколько веточек свежего тимьяна. Выпекайте пирог при температуре 170 °C в течение 25–30 минут, пока сыр не станет золотистым, а заливка полностью не схватится. После вынимания из духовки дайте пирогу немного остыть, так его будет легче нарезать, а вкус станет ещё насыщеннее.

Этот киш легко адаптировать под свой вкус. Вместо чеддера можно использовать любой твёрдый сыр, а рикотту — заменить сметаной или густым йогуртом. Благодаря картофельной основе блюдо получается сытным, а сочетание нежного куриного филе, сладковатого порея и расплавленного сыра делает его по-настоящему домашним.

Она одинаково вкусна и в горячем, и в теплом виде, поэтому станет отличным вариантом для обеда, ужина или даже на следующий день в качестве сытного перекуса.

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером — ещё одно доказательство того, что вкусные домашние блюда не требуют сложных ингредиентов или много времени на приготовление.

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