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Картофельный пирог с луком-пореем и чедером: рецепт сытного пирога, который может стать фаворитом на вашей кухне
Иногда лучшие рецепты рождаются из простых продуктов, которые уже есть дома. Именно такой вариант — картофельный киш с нежной начинкой из лука-порея, куриного филе и сыра чеддер.
Классический французский киш традиционно готовят из песочного теста, но этот рецепт предлагает интересную альтернативу — основу из отварного картофеля. Она получается нежной внутри, с легкой румяной корочкой снаружи и прекрасно сочетается с сочной начинкой.
Фуд-блогер Анна Симячко назвала этот вариант максимально простым, полезным и вкусным. И с этим трудно не согласиться, ведь здесь минимум сложных ингредиентов и несложная технология приготовления.
Ингредиенты
Для картофельной основы
картофель — 1 кг
оливковое масло — 3 ст.
соль
черный перец
итальянские травы
Для начинки
лук-порей — 2 стебля
куриное филе — 300 г (примерно одна большая грудка)
сыр чеддер (или любой любимый твёрдый сыр) — 200 г
Для заливки
яйца — 3 шт.
рикотта, сметана или густой натуральный йогурт — 200 г
соль
перец
По желанию пирог можно украсить несколькими веточками свежего тимьяна.
Приготовление
Сначала отварите картофель в кожуре до готовности, а затем дайте ему остыть.
Смажьте форму для выпечки оливковым или сливочным маслом.
Выложите картофель и с помощью обычного стакана сформируйте ровное дно и бортики будущего пирога. Если картофель прилипает, стакан можно слегка смачивать водой.
Поставьте основу в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 15–20 минут, чтобы она стала золотистой.
Тем временем обжарьте на оливковом масле лук-порей с солью, перцем и итальянскими травами.
Добавьте нарезанное куриное филе и готовьте до появления легкой золотистой корочки.
Готовую начинку равномерно распределите по картофельной основе.
Для заливки смешайте яйца с рикоттой. По желанию её можно заменить сметаной или густым натуральным йогуртом. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте.
Вылейте смесь поверх начинки, щедро посыпьте тёртым сыром чеддер.
Если любите ароматные травы, добавьте сверху несколько веточек свежего тимьяна.
Выпекайте пирог при температуре 170 °C в течение 25–30 минут, пока сыр не станет золотистым, а заливка полностью не схватится.
После вынимания из духовки дайте пирогу немного остыть, так его будет легче нарезать, а вкус станет ещё насыщеннее.
Этот киш легко адаптировать под свой вкус. Вместо чеддера можно использовать любой твёрдый сыр, а рикотту — заменить сметаной или густым йогуртом. Благодаря картофельной основе блюдо получается сытным, а сочетание нежного куриного филе, сладковатого порея и расплавленного сыра делает его по-настоящему домашним.
Она одинаково вкусна и в горячем, и в теплом виде, поэтому станет отличным вариантом для обеда, ужина или даже на следующий день в качестве сытного перекуса.
Картофельный пирог с луком-пореем и чедером — ещё одно доказательство того, что вкусные домашние блюда не требуют сложных ингредиентов или много времени на приготовление.