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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
135
Время на прочтение
2 мин

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером: рецепт сытного пирога, который может стать фаворитом на вашей кухне

Иногда лучшие рецепты рождаются из простых продуктов, которые уже есть дома. Именно такой вариант — картофельный киш с нежной начинкой из лука-порея, куриного филе и сыра чеддер.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

Классический французский киш традиционно готовят из песочного теста, но этот рецепт предлагает интересную альтернативу — основу из отварного картофеля. Она получается нежной внутри, с легкой румяной корочкой снаружи и прекрасно сочетается с сочной начинкой.

Фуд-блогер Анна Симячко назвала этот вариант максимально простым, полезным и вкусным. И с этим трудно не согласиться, ведь здесь минимум сложных ингредиентов и несложная технология приготовления.

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

Ингредиенты

Для картофельной основы

  • картофель — 1 кг

  • оливковое масло — 3 ст.

  • соль

  • черный перец

  • итальянские травы

Для начинки

  • лук-порей — 2 стебля

  • куриное филе — 300 г (примерно одна большая грудка)

  • сыр чеддер (или любой любимый твёрдый сыр) — 200 г

Для заливки

  • яйца — 3 шт.

  • рикотта, сметана или густой натуральный йогурт — 200 г

  • соль

  • перец

По желанию пирог можно украсить несколькими веточками свежего тимьяна.

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером tiktok.com/@annasimiachko

Приготовление

  1. Сначала отварите картофель в кожуре до готовности, а затем дайте ему остыть.

  2. Смажьте форму для выпечки оливковым или сливочным маслом.

  3. Выложите картофель и с помощью обычного стакана сформируйте ровное дно и бортики будущего пирога. Если картофель прилипает, стакан можно слегка смачивать водой.

  4. Поставьте основу в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 15–20 минут, чтобы она стала золотистой.

  5. Тем временем обжарьте на оливковом масле лук-порей с солью, перцем и итальянскими травами.

  6. Добавьте нарезанное куриное филе и готовьте до появления легкой золотистой корочки.

  7. Готовую начинку равномерно распределите по картофельной основе.

  8. Для заливки смешайте яйца с рикоттой. По желанию её можно заменить сметаной или густым натуральным йогуртом. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте.

  9. Вылейте смесь поверх начинки, щедро посыпьте тёртым сыром чеддер.

  10. Если любите ароматные травы, добавьте сверху несколько веточек свежего тимьяна.

  11. Выпекайте пирог при температуре 170 °C в течение 25–30 минут, пока сыр не станет золотистым, а заливка полностью не схватится.

  12. После вынимания из духовки дайте пирогу немного остыть, так его будет легче нарезать, а вкус станет ещё насыщеннее.

Этот киш легко адаптировать под свой вкус. Вместо чеддера можно использовать любой твёрдый сыр, а рикотту — заменить сметаной или густым йогуртом. Благодаря картофельной основе блюдо получается сытным, а сочетание нежного куриного филе, сладковатого порея и расплавленного сыра делает его по-настоящему домашним.

Она одинаково вкусна и в горячем, и в теплом виде, поэтому станет отличным вариантом для обеда, ужина или даже на следующий день в качестве сытного перекуса.

Картофельный пирог с луком-пореем и чедером — ещё одно доказательство того, что вкусные домашние блюда не требуют сложных ингредиентов или много времени на приготовление.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
135
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