ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Картофельный рулет с бужениной и сыром: рецепт вкусной закуски

Если ищете вкусный перекус для семьи или друзей, у которого эффектный вид, но готовится удивительно легко, это блюдо именно для вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Картофельный рулет с бужениной и сыром tiktok.com_foodblog_kristi

Картофельный рулет с бужениной и сыром tiktok.com_foodblog_kristi

Картофельный рулет с бужениной и сыром — идеальная комбинация нежного картофеля, ароматной буженины и тягучего сыра. Он вкусный теплым и холодным, поэтому станет любимым на праздничном столе или для уютного вечера дома. О рецепте его приготовления рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты

Основа

  • Картофель 600 г (4-5 шт.)

  • Яйца 3 шт.

  • Сыр 100 г

  • Соль

  • Перец

  • Сушеный чеснок

  • Паприка

Начинка

  • Буженина, ветчина или колбаса 250 г

  • Сыр 120 г

  • Соус Сацебели 2-3 ст. л

Приготовление

  1. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Добавьте яйца, натертый сыр, соль и специи, тщательно перемешайте.

  2. Перелейте картофельную массу на противень, застеленный пергаментом.

  3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 мин.

  4. Дайте коржу немного остыть и осторожно отсоедините его от пергамента.

  5. Смажьте основу соусом Сацебели, но оставьте 1-2 см до края.

  6. Выложите буженину и сыр, а затем аккуратно заверните в рулет.

  7. Переложите рулет на противень и запекайте еще 10-15 мин, чтобы сыр расплавился, а верх стал золотистым.

Этот рулет легко нарезать на порции, поэтому он прекрасно подходит для вечеринок, пикников или перекусов в будни. Он сочетает сытность, вкус и домашний уют и имеет праздничный вид.

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie