Дата публикации
Категория
- Рецепты
Картофельный рулет с бужениной и сыром: рецепт вкусной закуски
Если ищете вкусный перекус для семьи или друзей, у которого эффектный вид, но готовится удивительно легко, это блюдо именно для вас.
Картофельный рулет с бужениной и сыром — идеальная комбинация нежного картофеля, ароматной буженины и тягучего сыра. Он вкусный теплым и холодным, поэтому станет любимым на праздничном столе или для уютного вечера дома. О рецепте его приготовления рассказали на странице foodblog_kristi.
Ингредиенты
Основа
Картофель 600 г (4-5 шт.)
Яйца 3 шт.
Сыр 100 г
Соль
Перец
Сушеный чеснок
Паприка
Начинка
Буженина, ветчина или колбаса 250 г
Сыр 120 г
Соус Сацебели 2-3 ст. л
Приготовление
Картофель очистите и натрите на крупной терке. Добавьте яйца, натертый сыр, соль и специи, тщательно перемешайте.
Перелейте картофельную массу на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 мин.
Дайте коржу немного остыть и осторожно отсоедините его от пергамента.
Смажьте основу соусом Сацебели, но оставьте 1-2 см до края.
Выложите буженину и сыр, а затем аккуратно заверните в рулет.
Переложите рулет на противень и запекайте еще 10-15 мин, чтобы сыр расплавился, а верх стал золотистым.
Этот рулет легко нарезать на порции, поэтому он прекрасно подходит для вечеринок, пикников или перекусов в будни. Он сочетает сытность, вкус и домашний уют и имеет праздничный вид.