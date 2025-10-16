Картофельный рулет с бужениной и сыром: рецепт вкусной закуски

Картофельный рулет с бужениной и сыром tiktok.com_foodblog_kristi

Картофельный рулет с бужениной и сыром — идеальная комбинация нежного картофеля, ароматной буженины и тягучего сыра. Он вкусный теплым и холодным, поэтому станет любимым на праздничном столе или для уютного вечера дома. О рецепте его приготовления рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты

Основа

Картофель 600 г (4-5 шт.)

Яйца 3 шт.

Сыр 100 г

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Паприка

Начинка

Буженина, ветчина или колбаса 250 г

Сыр 120 г

Соус Сацебели 2-3 ст. л

Приготовление

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Добавьте яйца, натертый сыр, соль и специи, тщательно перемешайте. Перелейте картофельную массу на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 мин. Дайте коржу немного остыть и осторожно отсоедините его от пергамента. Смажьте основу соусом Сацебели, но оставьте 1-2 см до края. Выложите буженину и сыр, а затем аккуратно заверните в рулет. Переложите рулет на противень и запекайте еще 10-15 мин, чтобы сыр расплавился, а верх стал золотистым.

Этот рулет легко нарезать на порции, поэтому он прекрасно подходит для вечеринок, пикников или перекусов в будни. Он сочетает сытность, вкус и домашний уют и имеет праздничный вид.