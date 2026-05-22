В разных странах картофельный салат готовят по-своему, например, где-то добавляют бекон, где-то яблоки, а где-то много зелени и кислинки. Но главный секрет успеха всегда один — баланс простоты и текстуры.

В версии, о которой рассказали на странице Gătim zi de zi cu Natalia, все именно так, как надо. Это тот вариант, который одинаково хорошо подойдет как для семейного ужина, так и для летнего стола на террасе.

Ингредиенты

Для салата

крупный картофель 4 шт.

яйца 5 шт.

маринованные огурцы 3-4 шт.

оливки 100 г

петрушки или укроп 1 пучок

соль

черный перец

красный лук (по желанию)

маринованный перец (по желанию)

Для соуса

майонез 3 ст. л

горчица 1 ч. л

лимонный сок 4 ст. л

Приготовление

В этом рецепте важно не переварить картофель, поэтому варите его в кожуре примерно 30 мин После чего немного охладите и нарежьте крупными кубиками, примерно 1,5-2 сантиметра. Яйца варите 8 мин после закипания и сразу перекладывают в холодную воду. Маринованные огурцы нарежьте кружочками, зелень мелко нашинкуйте, а оливки оставьте целыми или разрежьте пополам. Все ингредиенты осторожно смешайте, чтобы картофель не превратился в пюре. Соедините все ингредиенты для соуса и тщательно перемешайте. Добавьте соус в салат и еще раз осторожно все перемешайте.

Картофельный салат идеально подходит на следующий день, когда ингредиенты успевают «подружиться» между собой, поэтому его можно готовить заранее.

