ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
129
Время на прочтение
2 мин

Картофельный салат — рецепт модного блюда этого сезона

Картофельный салат сытный, домашний, немного ностальгический, но при этом актуальный для современной кухни. Особенно если добавить маринованные огурцы и оливки.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Картофельный салат

Картофельный салат / © Associated Press

В разных странах картофельный салат готовят по-своему, например, где-то добавляют бекон, где-то яблоки, а где-то много зелени и кислинки. Но главный секрет успеха всегда один — баланс простоты и текстуры.

В версии, о которой рассказали на странице Gătim zi de zi cu Natalia, все именно так, как надо. Это тот вариант, который одинаково хорошо подойдет как для семейного ужина, так и для летнего стола на террасе.

Ингредиенты

Для салата

  • крупный картофель 4 шт.

  • яйца 5 шт.

  • маринованные огурцы 3-4 шт.

  • оливки 100 г

  • петрушки или укроп 1 пучок

  • соль

  • черный перец

  • красный лук (по желанию)

  • маринованный перец (по желанию)

Для соуса

  • майонез 3 ст. л

  • горчица 1 ч. л

  • лимонный сок 4 ст. л

Приготовление

  1. В этом рецепте важно не переварить картофель, поэтому варите его в кожуре примерно 30 мин

  2. После чего немного охладите и нарежьте крупными кубиками, примерно 1,5-2 сантиметра.

  3. Яйца варите 8 мин после закипания и сразу перекладывают в холодную воду.

  4. Маринованные огурцы нарежьте кружочками, зелень мелко нашинкуйте, а оливки оставьте целыми или разрежьте пополам.

  5. Все ингредиенты осторожно смешайте, чтобы картофель не превратился в пюре.

  6. Соедините все ингредиенты для соуса и тщательно перемешайте.

  7. Добавьте соус в салат и еще раз осторожно все перемешайте.

Картофельный салат идеально подходит на следующий день, когда ингредиенты успевают «подружиться» между собой, поэтому его можно готовить заранее.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie