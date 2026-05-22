Картофельный салат — рецепт модного блюда этого сезона
Картофельный салат сытный, домашний, немного ностальгический, но при этом актуальный для современной кухни. Особенно если добавить маринованные огурцы и оливки.
В разных странах картофельный салат готовят по-своему, например, где-то добавляют бекон, где-то яблоки, а где-то много зелени и кислинки. Но главный секрет успеха всегда один — баланс простоты и текстуры.
В версии, о которой рассказали на странице Gătim zi de zi cu Natalia, все именно так, как надо. Это тот вариант, который одинаково хорошо подойдет как для семейного ужина, так и для летнего стола на террасе.
Ингредиенты
Для салата
крупный картофель 4 шт.
яйца 5 шт.
маринованные огурцы 3-4 шт.
оливки 100 г
петрушки или укроп 1 пучок
соль
черный перец
красный лук (по желанию)
маринованный перец (по желанию)
Для соуса
майонез 3 ст. л
горчица 1 ч. л
лимонный сок 4 ст. л
Приготовление
В этом рецепте важно не переварить картофель, поэтому варите его в кожуре примерно 30 мин
После чего немного охладите и нарежьте крупными кубиками, примерно 1,5-2 сантиметра.
Яйца варите 8 мин после закипания и сразу перекладывают в холодную воду.
Маринованные огурцы нарежьте кружочками, зелень мелко нашинкуйте, а оливки оставьте целыми или разрежьте пополам.
Все ингредиенты осторожно смешайте, чтобы картофель не превратился в пюре.
Соедините все ингредиенты для соуса и тщательно перемешайте.
Добавьте соус в салат и еще раз осторожно все перемешайте.
Картофельный салат идеально подходит на следующий день, когда ингредиенты успевают «подружиться» между собой, поэтому его можно готовить заранее.